محمد بن راشد: في 3 نوفمبر نحتفي بيوم العلم ندعو الجميع لرفعه عالياً شامخاً عزيزاً خفاقاً في سماء بلادنا

دعا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المواطنين والمقيمين، والمؤسسات والوزارات، والمدارس والجامعات، والبيوت في كافة الإمارات، إلى رفع علم الدولة عالياً، احتفاءً بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال سموّه، في تدوينة: «نحتفي الأسبوع المقبل، في الثالث من نوفمبر، بلحظة وطنية مهمة تجسد محبتنا وفخرنا وولاءنا لوطننا.. نحتفي بيوم العلم».

وأضاف سموّه: «ندعو الجميع.. مواطنين ومقيمين.. مؤسسات ووزارات.. مدارس وجامعات.. بيوت في كافة الإمارات.. لرفعه عالياً شامخاً عزيزاً خفاقاً في سماء بلادنا.. لحظة وطنية واحدة.. يقف فيها الوطن وأبناء الوطن.. أمام رمز عزتنا ومجدنا.. نفديه بأرواحنا.. ونبذل من أجل رفعته حياتنا ودماءنا.. عاش الوطن.. وعاش العلم».