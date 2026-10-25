دبي.. افتتاح الجسر الأخير في مشروع تطوير دوار المركز التجاري الجمعة

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة المقبل 30 أكتوبر الجاري، ‏الجسر الأخير ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، بطول 1000 متر، وبسعة ‏مسارين، وطاقة استيعابية تبلغ نحو 3000 مركبة في الساعة، ويخدم الجسر الحركة ‏المرورية القادمة من شارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، ويسهم في تعزيز ‏انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة من شارع المجلس إلى شارع الثاني من ‏ديسمبر، من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم ‏التقاطعات الحيوية في الإمارة.‏

وبافتتاح الجسر، تكون الهيئة قد أنجزت جميع الأعمال الرئيسة في مشروع تطوير دوار ‏المركز التجاري، الذي شمل تنفيذ خمسة جسور بطول إجمالي يبلغ 5000 متر، وبتكلفة ‏تجاوزت 696 مليون درهم.‏

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق ‏والمواصلات: "يأتي إنجاز مشروع تطوير دوار المركز التجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة ‏الرشيدة "حفظها الله"، في مواصلة تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، وتعزيز انسيابية ‏الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد، ورفع كفاءة الربط بين أهم المراكز الاقتصادية ‏والتجارية في دبي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، لمواكبة النمو ‏السكاني والعمراني والاقتصادي المتسارع، الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز ريادتها ‏العالمية في الأعمال والاستثمار والسياحة، وتوفير منظومة تنقّل متكاملة ومستدامة، ‏تدعم تنافسية الإمارة، وتسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة".‏

ربط محاور الطرق

وأضاف معاليه: "يمثّل مشروع تطوير دوار المركز التجاري أحد المشاريع الاستراتيجية ‏لتطوير شبكة الطرق في دبي، نظراً لموقعه الحيوي على شارع الشيخ زايد، الشريان ‏المروري الرئيس في الإمارة، ودوره في الربط بين عدد من أهم محاور الطرق الحيوية، ‏والمناطق الاقتصادية والتجارية والسكنية، وفي مقدّمتها مركز دبي التجاري العالمي، الذي ‏يستضيف كبرى المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، ومركز دبي المالي العالمي، ‏الذي يُعدّ أحد أبرز المراكز المالية العالمية، إلى جانب المناطق المحيطة، التي تشهد ‏حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم، ويسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في انسيابية ‏الحركة المرورية، من خلال توفير حركة مرورية حرة في اتجاهات متعددة، وتعزيز الربط ‏بين شارع الشيخ زايد والشوارع الرئيسة المحيطة، وخفض معدل التأخير على التقاطع ‏من 12 دقيقة إلى 90 ثانية، بما ينعكس إيجاباً على سهولة الوصول إلى هذه الوجهات ‏الحيوية، وخدمة أكثر من نصف مليون من السكان والسياح".‏

تطوير المحاور المرورية ‏

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير دوار المركز ‏التجاري يتكامل مع مشروع تطوير شارع المستقبل، الذي تسير الأعمال فيه بوتيرة ‏متسارعة، ضمن رؤية شاملة لتطوير المحاور المرورية الرئيسة في المنطقة، وتعزيز ‏الترابط بين مراكز الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ورفع كفاءة شبكة الطرق وقدرتها على ‏استيعاب النمو المستقبلي للحركة المرورية، ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل، ‏المقرر إنجازه عام 2027، تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1500 متر، وتوسعة الشارع إلى ‏أربعة مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 33%، ‏وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى ست دقائق، وهو ما يعزّز الأثر الإيجابي لمشروع ‏تطوير دوار المركز التجاري، ويدعم انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم المحاور ‏الحيوية في دبي.‏

خمسة جسور

يُعدّ دوار المركز التجاري أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، فهو يربط شارع ‏الشيخ زايد بخمسة شوارع حيوية، هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ ‏راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس، وشمل المشروع ‏تحويل الدوار السابق إلى تقاطع سطحي، وتنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، توفّر ‏حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، بما يعزّز الربط بين المحاور الرئيسة، ويرفع ‏الطاقة الاستيعابية للتقاطع، ويسهم في تسهيل انتقال المركبات بين المناطق التجارية ‏والسكنية المحيطة.‏

تضمنت أعمال المشروع تنفيذ جسر في المستوى الثاني، بسعة مسارين، من شارع ‏الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه منطقة ديرة، بطول 1000 متر، ‏وبطاقة استيعابية تبلغ 3000 مركبة في الساعة، إلى جانب تنفيذ جسرين بسعة مسارين ‏في كل اتجاه، يربطان شارع الشيخ راشد بشارع الثاني من ديسمبر، بطول إجمالي يبلغ ‏‏2000 متر، وطاقة استيعابية تصل إلى 6000 مركبة في الساعة، كما شمل المشروع ‏تنفيذ جسرين بسعة مسارين في كل اتجاه، يربطان شارع المجلس بشارع الثاني من ‏ديسمبر، بطول إجمالي يبلغ 2000 متر، وطاقة استيعابية تُقدّر بنحو 6000 مركبة في ‏الساعة.‏

فوائد المشروع

ويسهم مشروع تطوير دوار المركز التجاري في توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني ‏من ديسمبر، في منطقتي جميرا والسطوة، باتجاه شارع المجلس المؤدي إلى شارع ‏المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى تسهيل ‏الحركة المرورية باتجاه شارع الشيخ راشد ومنطقة ديرة، ويسهم المشروع كذلك في ‏تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ‏ديسمبر، والحركة القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وتوفير ‏حركة مرورية حرة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد، بما يدعم ‏توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة، ويعزّز كفاءة التقاطع في استيعاب ‏أحجام الحركة المرورية.‏

مناطق حيوية

ويخدم مشروع تطوير دوار المركز التجاري مجموعة من أهم المناطق الاقتصادية ‏والتجارية والسكنية والتطويرية في إمارة دبي، وفي مقدّمتها مركز دبي التجاري العالمي، ‏الذي يعد وجهة رئيسة لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى منذ ‏أكثر من أربعة عقود، ويستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار والمشاركين في ‏الفعاليات الاقتصادية والتجارية العالمية، ومن أبرزها معرض جيتكس، وسوق السفر ‏العربي، ومعرض الخليج للأغذية "جلفود"، وغيرها من المعارض والمؤتمرات ‏المتخصصة.‏

‏ ويخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعدّ مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق ‏الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويضم مقار العديد من المؤسسات المالية والشركات ‏العالمية، إلى جانب مناطق زعبيل والسطوة والكرامة والجافلية والمنخول، وغيرها من ‏المناطق السكنية والتجارية والتطويرية، ويُقدّر عدد المستفيدين من المشروع بأكثر من ‏نصف مليون ساكن وزائر.‏

وتكتسب أعمال تطوير التقاطع أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه على شارع الشيخ زايد، ‏وحجم الحركة المرورية، التي يشهدها يومياً، وارتباطه المباشر بعدد من أهم الوجهات ‏الاقتصادية والتجارية والسياحية في دبي، حيث يسهم المشروع في تسهيل الوصول إلى ‏هذه الوجهات، وتعزيز الترابط بين المناطق المحيطة، ودعم حركة التنقل اليومية للسكان ‏والموظفين والزوار.‏

شارع المستقبل ‏

يُعدّ مشروع تطوير دوار المركز التجاري، جزءاً من مشروع متكامل يشمل أيضاً، تطوير ‏شارع المستقبل، الممتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل حتى شارع المركز المالي، ‏حيث تسير الأعمال في المشروع بوتيرة متسارعة، ومن المُقرّر إنجازه عام 2027، بما يعزّز ‏التكامل بين المحاور المرورية الرئيسة، ويسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق في المنطقة.‏

ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1500 متر، وزيادة ‏عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم ‏المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 9000 مركبة في الساعة، إلى 12000 ‏مركبة في الساعة، بنسبة زيادة 33%، وخفض زمن الرحلة من 8 دقائق إلى 3 دقائق و30 ‏ثانية.‏

‏3 أنفاق وجسر

وتشمل أعمال المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 1100 متر عند تقاطع ‏شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، إلى جانب تنفيذ جسر بطول 400 متر، ‏وبسعة مسارين، لخدمة الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي باتجاه ‏تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل.‏

‏ ويتضمن المشروع توسعة شارع المستقبل، من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى ‏تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، وزيادة عدد المسارات من ثلاثة إلى ‏أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات مرورية حرة لتحسين انسيابية ‏الحركة عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، ‏وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة على امتداد ‏الشارع.‏

ويسهم التكامل بين مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل في تعزيز ‏الربط بين شارع الشيخ زايد والمحاور المرورية المحيطة، وتسهيل الوصول إلى مراكز ‏الأعمال والوجهات الاقتصادية والتجارية الرئيسة، ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكة ‏الطرق، بما يواكب التوسُّع العمراني والاقتصادي في المنطقة، ويدعم مستهدفات دبي في ‏توفير بنية تحتية متطورة ومنظومة تنقّل تتسّم بالمرونة والاستدامة.‏