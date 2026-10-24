شرطة دبي تُعزز الوعي الأمني والمروري في "الإمارات للألمنيوم"



نظّم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلةً بمركز شرطة جبل علي، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين، سلسلة من المحاضرات التوعوية الأمنية والمرورية والمجتمعية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، استفاد منها 305 من العاملين في الشركة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة الأمنية وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة المجتمعية لدى مختلف شرائح المجتمع.



وشهدت الفعالية حضور العقيد صالح علي عبدالله البلوشي، من مركز شرطة جبل علي، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة والشركاء الاستراتيجيين.



وتضمنت الفعالية محاضرات توعوية متخصصة في الأمن السيبراني، تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر والتهديدات الإلكترونية، والتعريف بأساليب الاحتيال الإلكتروني والجرائم السيبرانية، وسبل حماية البيانات والمعلومات الشخصية، وتعزيز السلوكيات الرقمية الآمنة، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا للجرائم الإلكترونية.