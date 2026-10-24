متحف المستقبل يتلقى أكثر من 20 ألف طلب للانضمام إلى "المُستقبليّون" خلال 48 ساعة فقط

تلقّى متحف المستقبل في دبي، أكثر من 20 ألف طلب مكتمل للانضمام إلى فريق "المُستقبليّون"، فيما سجّل الموقع الإلكتروني للحملة 42 ألف زيارة، خلال أول 48 ساعة من فتح باب التقديم، في استجابة واسعة تعكس الإقبال على الوظائف الجديدة والاهتمام بالنهج المختلف الذي يتبناه المتحف لاكتشاف المواهب واستقطابها.

وكان المتحف قد أعلن في 21 أكتوبر عن فتح باب التقديم لأول وظائف شاغرة في العالم تحمل المسمى الوظيفي "المُستقبليّون" (Future Perfects)، لاستقطاب أشخاص يتولون دوراً محورياً في قيادة تجربة زواره الجديدة، ضمن استعداداته لإعادة افتتاح أبوابه عام 2027.

وتركز الحملة على اكتشاف مواهب تتمتع بالخيال وحب الاستكشاف والذكاء العاطفي والقدرة على التواصل والتكيّف، بدلاً من الاعتماد حصرياً على المؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية، ودون اشتراط خبرة سابقة في المتاحف أو خدمة المتعاملين.

وقالت عزة عبدالعزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في متحف المستقبل: "يعكس الإقبال الذي شهدته الحملة خلال أول 48 ساعة اهتماماً واسعاً بفرص العمل التي تقدّر القدرات الإنسانية، ولا تكتفي بما تتضمنه السير الذاتية. لطالما آمنت دبي بأهمية اكتشاف الطاقات البشرية بعيداً عن المسارات التقليدية، وتجسّد حملة "المُستقبليّون" هذا النهج على أرض الواقع. فنحن نؤمن بأن أكثر ما يميّز الإنسان قد يكون تحديداً ما يؤهله ليصبح من "المُستقبليّون"، وأن صناعة المستقبل لا تتطلب فقط امتلاك المعرفة، بل القدرة على منحها معنى وتقريبها من الآخرين".

وبدأ الفريق المختص في المتحف مراجعة طلبات التقديم، تمهيداً لإجراء التقييمات الأولية وإعداد قائمة مختصرة بالمرشحين، وصولاً إلى تجارب الأداء النهائية أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين. وسينضم من يقع عليهم الاختيار إلى فريق "المُستقبليّون" في وظائف بدوام كامل، للإسهام في تقديم تجربة زوار ترتكز على التواصل الإنساني وسرد القصص وتقريب مفاهيم المستقبل من الجمهور.

ويستمر استقبال طلبات التقديم حتى 8 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني Futureperfects.ae، لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المواهب لإظهار قدراتها والمشاركة في تشكيل تجربة زوار متحف المستقبل الجديدة.