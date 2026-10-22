محمد بن راشد: خليفة المهيري من رجالات الوطن المخلصين

حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يقدّمون واجب العزاء في الفقيد

حمدان بن محمد: قدّم الكثير من العطاء لوطنه ومجتمعه حتى بعد تقاعده

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللواء خليفة بن ضاعن المهيري، مؤكداً أن الفقيد من رجالات الوطن المخلصين ومن قادة شرطة دبي المتفانين.

وشدد سموه على أن دبي لا تنسى رجالاتها، منوهاً بأن الفقيد من أوفى من كرّس مسيرته لأسرة آل مكتوم والمواطنين خلال خمسة عقود من العمل المتواصل.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»: «رحم الله اللواء خليفة بن ضاعن المهيري، وأسكنه فسيح جناته.. من رجالات الوطن المخلصين.. ومن قادة شرطة دبي المتفانين.. ومن أوفى من كرّس مسيرته لأسرة آل مكتوم والمواطنين خلال خمسة عقود من العمل المتواصل.. لا تنسى دبي رجالاتها.. رحمك الله يا أبا محمد وألهم أهلك وأحبابك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

| تصوير: محمد هشام حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد خلال تقديمهم واجب العزاء بحضور أحمد المهيري

صادق العزاء

على صعيد متصل، قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة بن ضاعن المهيري، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي.

حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد خلال مجلس العزاء بحضور عمر العلماء وعدد من المسؤولين

وأعرب سموهم، عن صادق عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

عطاء بعد التقاعد

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «رحم الله اللواء خليفة بن ضاعن المهيري، أحد رجالات دبي المخلصين الذين قدموا الكثير من العطاء لوطنهم ومجتمعهم...

حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد خلال مواساتهم أسرة الفقيد

كان رحمه الله ضمن أوائل الشباب المنتسبين لشرطة دبي بعد تأسيسها، وتولى العديد من المهام والمناصب على مدى عقود من العمل الشرطي... واستمر عطاؤه بعد تقاعده، من خلال دعم مجموعة من المشاريع الخيرية والتعليمية والمجتمعية».

كما نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حساب سموه على «إنستغرام»، الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

منصور بن محمد مقدّماً واجب العزاء بحضور علي وسيف الشعفار

تدرج في المهام

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد نعت اللواء خليفة بن ضاعن المهيري، مشيرة في نعيها إلى أن الفقيد يعد من المنتسبين الأوائل إلى شرطة دبي منذ تأسيسها عام 1956.

حيث قدم خلال مسيرته المهنية الكثير من الإنجازات، أبرزها إدارته لمركز شرطة ند الشبا، داعية الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

مسيرة

والتحق الفقيد بشرطة دبي وهو في الخامسة عشرة من عمره، وحمل الرقم الشرطي (8)، براتب لم يتجاوز 90 روبية، وخلال مسيرته عمل في ظل القيادات الأجنبية الثلاث الأولى التي تعاقبت على قيادة شرطة دبي، ثم القيادات الوطنية.

وتدرج الفقيد في مهامه، وتنقل بين عدد من المواقع والمراكز الشرطية، من بينها مخفر شرطة زعبيل، ثم مركز شرطة ند الشبا، مواصلاً عطاءه حتى تقاعده.

وكان اللواء خليفة بن ضاعن المهيري ضمن الجيل المبكر من أبناء الوطن الذين أسهموا في بناء العمل الشرطي في دبي، إلى جانب عدد من الأسماء التي ارتبطت بتلك المرحلة، من بينهم خليفة جمعة النابودة، وعيسى عبدالله بوحميد، ومحمد علي أبوفروشة المعروف بـ«بن كلي»، والشرطي علي حسن، والشرطي أحمد محمد يوسف، وغيرهم من الرعيل الأول الذين شكلوا النواة الوطنية للقوة في سنواتها الأولى.