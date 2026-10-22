كيف نعرف أن مشروعاً سكنياً قد نجح فعلاً ؟

عندما يُفتتح مشروع سكني جديد غالباً ما تتجه الأنظار إلى عدد الوحدات التي أُنجزت، أو حجم الاستثمار، أو سرعة التنفيذ، أو جودة التصاميم، وهي مؤشرات مهمة بلا شك، لكنها لم تعد وحدها كافية للإجابة عن سؤال أكثر عمقاً: هل نجح المشروع فعلاً في تحقيق الغاية التي أُنشئ من أجلها؟

فالمنزل ليس منتجاً ينتهي دوره عند تسليم المفاتيح، والمشروع السكني لا تنتهي قصته باكتمال أعمال البناء، بل تبدأ بعد ذلك مرحلة أكثر أهمية، وهي المرحلة التي يعيش فيها الناس داخل هذه المساكن، ويصنعون ذكرياتهم، ويبنون أسرهم، ويمارسون تفاصيل حياتهم اليومية، وهنا يصبح المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع سكني هو الأثر الذي يتركه في حياة الإنسان، لا ما تحقق خلال مرحلة التنفيذ فحسب.

ولهذا بدأت كثير من المدن حول العالم تعيد النظر في طريقة تقييم مشاريعها السكنية، فلم يعد النجاح يُقاس بعدد المباني التي أُنشئت، بل بقدرتها على تحسين جودة الحياة، وتعزيز استقرار الأسرة، ورفع مستوى الصحة والرفاه، وتقوية الروابط الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وأصبحت هذه المؤشرات جزءاً أساسياً من التفكير العمراني الحديث، لأنها تنظر إلى الإسكان باعتباره استثماراً طويل الأمد في الإنسان والمجتمع.

ومن أبرز المؤشرات التي تحظى باهتمام متزايد مدى شعور السكان بالانتماء إلى الحي الذي يعيشون فيه، فالمجتمع السكني الناجح لا يقتصر على توفير مساكن جيدة، بل يهيئ بيئة تشجع على التعارف والتواصل والمشاركة المجتمعية والشعور بالأمان، وعندما يشعر الإنسان بأنه جزء من مجتمع متماسك، ينعكس ذلك على استقراره النفسي، وجودة حياته، ورغبته في الاستمرار داخل ذلك المجتمع، كما أصبح سهولة الوصول إلى الخدمات أحد معايير النجاح الأساسية.

فالمسكن لا يعمل بمعزل عن محيطه، وإنما يرتبط بشبكة من المدارس، والمرافق الصحية، والحدائق، ووسائل التنقل، والمساحات العامة، وكلما كانت هذه الخدمات أقرب وأكثر تكاملاً انخفض الوقت المستغرق في التنقل، وازدادت فرص ممارسة النشاط البدني، وتحسنت جودة الحياة اليومية للأسرة.

ويبرز كذلك مفهوم المرونة العمرانية، الذي يقيس قدرة الأحياء السكنية على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، فالمجتمعات الناجحة ليست تلك التي تؤدي وظيفتها اليوم فقط، بل التي تستطيع المحافظة على جاذبيتها وكفاءتها بعد عشرات السنين، من خلال بنية تحتية قابلة للتطوير، وخدمات تستجيب للنمو، وبيئة عمرانية قادرة على التكيف مع احتياجات الأجيال القادمة.

ومن المؤشرات التي تكتسب أهمية متزايدة أيضاً الأثر الصحي للمسكن، فالإضاءة الطبيعية، وجودة الهواء الداخلي، وتوافر المساحات الخضراء، والحد من الضوضاء، وتشجيع المشي، لم تعد تفاصيل تصميمية ثانوية، بل أصبحت عوامل تؤثر بصورة مباشرة في الصحة الجسدية والنفسية للسكان، ولذلك تتجه المدن الرائدة إلى اعتبار الإسكان أحد عناصر الصحة العامة، لا مجرد قطاع خدمي مستقل. كما يُقاس نجاح المشروع السكني بقدرته على المحافظة على قيمته مع مرور الزمن.

فالمسكن الذي يتمتع بجودة التصميم، وكفاءة التشغيل، والصيانة المستمرة، وبيئة عمرانية جاذبة، يظل محتفظاً بقيمته، ويحقق عائداً اجتماعياً واقتصادياً يمتد لسنوات طويلة، ومن هنا أصبح التفكير في دورة حياة المشروع جزءاً أساسياً من مفهوم النجاح، بدلاً من التركيز على مرحلة الإنشاء وحدها.

وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات دبي، التي جعلت جودة الحياة محوراً رئيساً في خططها التنموية، فتركز خطة دبي الحضرية 2040 على بناء مدينة تتمحور حول الإنسان، وتوفر بيئات سكنية متكاملة، ومساحات عامة عالية الجودة، وخدمات تعزز رفاه المجتمع واستدامته، كما تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أن الأسرة المستقرة والمجتمع المتماسك يمثلان أساس التنمية، وأن الإسكان يؤدي دوراً يتجاوز توفير المسكن، ليصبح أداة لتمكين الإنسان، وتعزيز جودة حياته، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

وفي النهاية قد يكون من السهل أن نحصي عدد المنازل التي بُنيت، لكن الأصعب والأهم أن نقيس عدد الأحلام التي احتضنتها، وعدد الأسر التي منحتها الاستقرار، وعدد الأطفال الذين وجدوا فيها بيئة آمنة للنمو، وعدد المجتمعات التي أصبحت أكثر ترابطاً بفضلها، فالمشروع السكني الناجح لا يُقاس بما شُيّد من مبانٍ، بل بما شيّده في حياة الناس من استقرار وفرص وانتماء وجودة حياة.