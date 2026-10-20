بلدية دبي تستهدف تسجيل 70 % من الشركات في «مولد النفايات»

دبي - حصة التميمي

أكدت المهندسة مها مراد زهي، رئيسة قسم إدارة النفايات الأولى في بلدية دبي، أن البلدية تستهدف رفع نسبة تسجيل الشركات في «منصة مولد النفايات» إلى أكثر من 70 % خلال عام 2027، مشيرة إلى أن عشرات الشركات بادرت بالتسجيل منذ إطلاق المنصة، التي تتيح لشركات نقل النفايات المصرح لها في الإمارة تسجيل بيانات العقود المبرمة مع منتجي النفايات، بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة تدعم الرقابة وتنظيم القطاع.

وقالت زهي لـ«البيان»، على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، إن البلدية تستعرض خلال المعرض أبرز مبادراتها ومشاريعها البيئية الهادفة إلى تعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة إدارة النفايات في الإمارة.

تنظيم البيانات

وأوضحت أن المنصة تستهدف شركات نقل النفايات المصرح لها ومنتجي النفايات، ومن بينها الفلل والمراكز التجارية ومحال السوبرماركت وغيرها من المنشآت، وتتيح تسجيل بيانات العقود ضمن نظام إلكتروني موحد، بما يعزز تكامل المعلومات المتعلقة بمواقع المنشآت وأنشطتها وأنواع النفايات المتولدة عنها.

وأضافت أن المنصة تتضمن لوحة بيانات توضح أعداد الحاويات ومواقعها وأنواعها، مشيرة إلى أن الحاويات السوداء مخصصة للنفايات العامة، فيما تخصص الحاويات الخضراء للنفايات القابلة لإعادة التدوير.

خطوات التسجيل

وحول آلية تسجيل العقود، بيّنت زهي أن العملية تبدأ بإدخال بيانات المنشأة، بما يشمل الرقم المكاني والمنطقة ونوع النشاط، سواء كان سكنياً أو مركزاً تجارياً أو فندقاً أو سوبرماركت، إضافة إلى عدد الطوابق والشقق.

وتتضمن الخطوة التالية إدخال بيانات غرف النفايات وعدد الحاويات في كل غرفة، بما يساعد على تقدير إجمالي كميات النفايات، ثم تسجيل بيانات العقد، بما يشمل اسم الشركة وتاريخي بدء العقد وانتهائه. وبعد استكمال البيانات يرسل الطلب للمراجعة والتحقق من صحته قبل اعتماده.

ويتولى فريق من إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي متابعة تسجيل البيانات وتحليلها والتحقق من دقتها.

وأشارت زهي إلى أن البلدية تستعرض المنصة خلال «ويتيكس 2026» للتعريف بها وتشجيع الشركات على التسجيل والمشاركة، موضحة أن التوجه في المرحلة الحالية يقوم على التعاون والتوعية، وليس الإلزام الصارم.