شرطة دبي تستعرض تقنيات الإنقاذ ومكافحة التلوث البحري

استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي خدماتها وتقنياتها الداعمة لقطاع البيئة والطاقة والمياه، خلال مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى يوم غد.

وتأتي المشاركة في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ منظومة الأمن والسلامة، وتطوير قدرات الاستجابة للأزمات والطوارئ، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وحماية الموارد.

وأكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المشاركة تجسد توجهات شرطة دبي في تعزيز الجاهزية للمستقبل، وتبني الابتكار، والاستثمار في الكفاءات والتقنيات المتقدمة، بما يرفع كفاءة الأداء ويحمي الأرواح والممتلكات، ويدعم مكانة دبي مدينة آمنة ومرنة ومستدامة.

من جانبه، أوضح العميد خالد الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن الإدارة تستعرض خدماتها المتخصصة في الإنقاذ البري والبحري، ومعداتها ومركباتها المجهزة للتعامل مع الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات والكوارث المختلفة، إلى جانب بدلات الإنقاذ المصممة لتوفير الحماية اللازمة للفرق الميدانية.

وأضاف أن هذه التجهيزات تعزز التكامل بين الكفاءات البشرية والقدرات التقنية، وتسهم في تطوير التدخل الميداني وتسريع الوصول إلى المتضررين، ورفع مستويات السلامة لفرق الإنقاذ وأفراد المجتمع.

تقنيات لمكافحة التلوث البحري

وأوضح العقيد أحمد محمد علي بن بيات الفلاسي، مدير مركز مكافحة التلوث البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المركز يستعرض تقنيات تسهم في تعزيز رصد التلوث البحري وتسريع الاستجابة له، من بينها عوامة بحرية أثبتت فاعليتها في مكافحة البقع الزيتية، إذ ترتبط بالأقمار الصناعية بما يتيح تتبع حركة البقع ورصد مواقعها، حتى في الظلام، وتسهيل وصول الفرق المختصة إليها.

كما يستعرض المركز طائرة مسيرة مخصصة لجمع العينات، تستطيع التحليق لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات، وجرى تطويرها بالتعاون مع مركز أنظمة الطائرة المسيرة في الإدارة العامة للعمليات.

وتُستخدم الطائرة لجمع عينات من مواقع البلاغات والتحقق من وجود التلوث وإجراء تقييم ميداني أولي، بما يقلل الحاجة إلى إرسال زورق في المرحلة الأولى، ويوفر الوقت والموارد ويسرّع اتخاذ القرار.

تعزيز كفاءة الموارد

وتشارك الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، في المعرض باستعراض جهودها في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية، ونشر الوعي بالممارسات البيئية المستدامة، بما يدعم توجهات شرطة دبي في حماية الموارد وترسيخ الاستدامة.