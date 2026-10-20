«البيان» تهنئ «الخليج» بعيدها

بمشاعر الاعتزاز والتقدير، تتقدّم «البيان» إلى زميلتها «الخليج»، وكافة العاملين فيها من أسرة التحرير إلى الفنيين والإداريين، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيسها، متمنيةً لها دوام التألق والنجاح في مسيرتها الإعلامية العريقة، التي غدت صفحة مضيئة في تاريخ الصحافة الإماراتية.

منذ صدور عددها الأول في 19 أكتوبر 1970، رافقت «الخليج» قيام دولة الاتحاد وواكبت نهضتها، فكانت شاهداً أميناً على تحولاتها ومنجزاتها، ورسّخت عبر تقاليدها المهنية مكانتها منبراً وطنياً وعربياً، وصوتاً معبّراً عن نبض المجتمع وقضاياه، بما قدّمته من إسهامات صحافية وثقافية وفكرية أغنت المشهد الإعلامي، ومنحت قضايا الأمة وتطلعاتها حضوراً راسخاً في رسالتها.

وعلى امتداد هذه المسيرة، أسهمت «الخليج» في إعداد أجيال من الصحافيين والكتّاب، وحافظت على حضورها المؤثر، مواكبةً التحولات التقنية المتسارعة، وجامعةً بين عراقة الورق وآفاق المنصات الرقمية، لتظل قريبةً من قرّائها، وفيّةً لثوابتها المهنية، ومنفتحةً على المستقبل.

وإذ تشارك «البيان» زميلتها «الخليج» الاحتفاء بهذه المناسبة، فإنها تعتزّ بما يجمع الصحيفتين من روابط الزمالة المهنية والرسالة المشتركة في خدمة الوطن والإنسان، والإيمان بأن الكلمة الصادقة تظلّ ركناً أصيلاً في بناء الوعي ومواكبة طموحات الإمارات.

كل عام و«الخليج» وأسرتها بخير، ومزيداً من العطاء والتجدّد في فضاء الإعلام الإماراتي والعربي.