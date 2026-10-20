«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

الرعاة الإعلاميون
وبصفتها أحد الرعاة الإعلاميين الاستراتيجيين، ستوظف مؤسسة دبي للإعلام منصاتها، لتعزيز فهم الجمهور لقضايا المياه والطاقة والبيئة في دولة الإمارات والعالم، وتسليط الضوء على أهميتها، بما يعكس دور الإعلام شريكاً فاعلاً في هذه المسيرة، من خلال نقل المعرفة والخبرات، ومنح المبادرات الواعدة حضوراً أوسع، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للجهود والأفكار الداعمة للتقدم في مجالات المياه والطاقة والبيئة».
ونحن في «سي إن بي سي عربية» نتطلع إلى تغطية فعاليات المعرض، لتصبح أقرب إلى مشاهدينا، مسلطين الضوء على التطورات والاستثمارات والمؤسسات التي تُساعد على بناء مستقبل هذه القطاعات ورسم معالمها».
وبصفتنا أحد الرعاة الإعلاميين الاستراتيجيين لمعرض «ويتيكس» 2026 نفخر في «آي إم آي» بدعم تبادل المعرفة، والمساهمة من خلال علاماتنا ومنصاتنا الإعلامية في تقريب الجمهور من الأفكار والابتكارات والتطورات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة».
الرعاة الذهبيون
وقد وفر لنا «ويتيكس»، على مر السنين، منصة قيمة للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع،واستعراض قدراتنا في مجال البنية التحتية المستدامة.
وبصفتنا شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي على مدار 20 عاماً اكتسبت مجموعة «آسا» خبرة واسعة في تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك مشاريع كابلات نقل الطاقة تحت الأرض، وإنشاء المحطات الفرعية، وغيرها من مشاريع البنية التحتية الكبرى».
ونفخر بعلاقتنا الممتدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي ومعرض «ويتيكس». ويُعد «ويتيكس» إحدى أبرز المنصات الإقليمية لقطاعات المياه والطاقة والاستدامة، ويوفر فرصة مهمة لاستعراض قدراتنا، وتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية، واستكشاف فرص أعمال جديدة، كما تعكس مشاركتنا التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة».
ومن خلال منشآتنا التصنيعية في جبل علي ومنظومتنا الراسخة التي تتضمن فرقاً تجارية وفرق دعم بنينا على مدى سنوات طويلة علاقات قوية في دولة الإمارات، بما في ذلك مع عميلنا الرئيسي هيئة كهرباء ومياه دبي.
ويمثل معرض «ويتيكس» فرصة مهمة للقاء عملائنا وشركائنا، واستعراض أحدث حلولنا، والمشاركة في حوارات حول الاحتياجات المتطورة لقطاع الطاقة، ومع توجه المنطقة نحو توفير كهرباء أكثر أماناً وموثوقية واستدامة، نواصل التزامنا بدعم عملائنا والمساهمة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطاقة في المنطقة».
هذه التقنيات توفر لنا الأدوات اللازمة للابتكار والتعاون لبناء قدرات منهجية، وتأسيس نظام ايكولوجي حيوي يدعم التحول نحو مستقبل طاقة أكثر كفاءة واستدامة. تمثل حلول التوزيع الذكية «IDS» مثالاً عملياً على كيفية تطبيق هذه المبادئ لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية، وتلبية الاحتياجات المتزايد».
مستقبل مستدام
في دِل تكنولوجيز نؤمن بأن الاستدامة والتقدم التكنولوجي يسيران جنباً إلى جنب. وبالنسبة للمؤسسات تفتح تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والبنية التحتية الحديثة آفاقاً جديدة لتحسين الكفاءة، وتعزيز المرونة، وتشغيل عمليات أكثر استدامة.
ومن خلال خوادم موفرة للطاقة، وحلول تخزين تساعد على إدارة النمو المتسارع للبيانات على نطاق واسع، وحلول ذكاء اصطناعي تمكن الفرق من التنبؤ بالطلب واستباق احتياجات الصيانة، فإننا نساعد المؤسسات على إنجاز المزيد باستخدام طاقة أقل، وبناء أساس أقوى للنمو».
وبخبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود في مجال التصميم والهندسة وتصنيع حلول التحكم في الضغط والسلامة، طورت شركة نيرمال مجموعة متكاملة من الحلول تشمل منظمات الضغط، وصمامات الأمان وتخفيف الضغط، وأنظمة تغطية الخزانات، وحلول تكييف الغاز وخفض الضغط وقياسه للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة الخضراء».
ومن خلال حضورنا العالمي في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين نقدم حلولاً موثوقة ومصممة وفقاً لاحتياجات عملائنا، بما يدعم تطوير شبكات طاقة أكثر مرونة واعتمادية.
وانطلاقاً من هذه القيم نفخر برعايتنا ومشاركتنا في معرض «ويتيكس» هذا العام، بما يعزز التزامنا المشترك برفع الوعي بالاستدامة، والمساهمة في بناء بيئة عالمية أكثر صحة واستدامة».
وبصفتنا شريكاً موثوقاً في مسيرة التحول في قطاع الطاقة نلتزم بمساعدة مختلف القطاعات على تحقيق أهدافها في إزالة الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال حلول متكاملة في مجالات الطاقة النظيفة، والهواء النظيف، والمياه النظيفة، والكيماويات الخضراء.
وسنستعرض خلال المعرض مجموعتنا الشاملة من التقنيات المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حلول معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وتحلية المياه، وإعادة استخدام المياه».
«يشهد تحول الطاقة مرحلة التنفيذ الفعلي، في ظل مجموعة من الفرص والتحديات التي يتعين التعامل معها. ويوفر معرض «ويتيكس» منصة مهمة، تجمع الحكومات والمستثمرين والمطورين ورواد التكنولوجيا لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات، ودفع عجلة الحلول العملية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمياه».
وذلك تأكيداً على شراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي بُنيت على مدى سنوات طويلة من تقديم مشاريع البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة، وبصفتها متعهداً متكاملاً للمشاريع أصبحت «ألوكور» شريكاً موثوقاً لتنفيذ بعض من أهم الأصول الاستراتيجية في المنطقة. ويعد معرض «ويتيكس» إحدى أهم المنصات العالمية الرائدة لقطاعي المياه والطاقة، حيث يجمع المبتكرين وصناع السياسات وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم».
«نفخر بالمشاركة مجدداً في معرض «ويتيكس» 2026 بصفتنا أحد الرعاة الذهبيين، بما يعزز شراكتنا الراسخة والممتدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ويؤكد التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ذكاء واستدامة في قطاع الطاقة.
ونتطلع إلى استعراض أحدث ابتكاراتنا في مجال حماية أنظمة الطاقة والأتمتة والأمن السيبراني، مع تركيز خاص على تمكين الدمج الموثوق لمصادر الطاقة المتجددة، ومواكبة التطورات المتسارعة في شبكات الطاقة».
بدورها تواصل «شنايدر إلكتريك»، ومن موقعها شريكاً عالمياً في مجال تكنولوجيا الطاقة، تمكين ودعم التحول في قطاع الطاقة والانتقال للكهرباء والأتمتة والذكاء الرقمي، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية للعمليات، ويعزز مقومات مرونة الطاقة، ويدعم بناء اقتصادات أكثر كفاءة واستدامة».
واستناداً إلى خبرة تمتد 80 عاماً في قطاع الطاقة النووية، ومحفظة واسعة من المشاريع الدولية تغطي أكثر من 60 سوقاً حول العالم، تقدم «روساتوم» حلولاً تساعد الشركات على التعامل مع التحديات المعاصرة، وفي مقدمتها أمن الطاقة، وإزالة الكربون، والتنمية الصناعية، والتحول التكنولوجي».
وتمثل هذه المشاركة فرصة متميزة لشركتنا لعرض مجموعتنا المتكاملة من كابلات الطاقة والكابلات الكهربائية عالية الجودة، وحلولنا المبتكرة، وإمكاناتنا التصنيعية أمام نخبة من المتخصصين في القطاع، والاستشاريين في المشاريع، والمقاولين، والموزعين، وصناع القرار الرئيسيين من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها.
وتعكس مشاركتنا التزامنا المستمر بدعم قطاع الطاقة والبنية التحتية المتنامي في دولة الإمارات من خلال توفير حلول كابلات موثوقة وآمنة وعالية الأداء».
وتستند علاقتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي إلى التعاون والخبرة الفنية والرؤية المشتركة، لضمان كفاءة وموثوقية تشغيل المضخات. ومع استمرار تطور القطاع نواصل التركيز على توفير خدمات ما بعد البيع سريعة الاستجابة، والحلول المبتكرة، وأعلى معايير الخدمة، بما يساعد متعاملينا على تحقيق أهدافهم التشغيلية وأهداف الاستدامة».
وتعكس مشاركتنا في معرض «ويتيكس» وتعاوننا المستمر مع هيئة كهرباء ومياه دبي التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات في الاستدامة والابتكار، من خلال تقديم حلول، تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية».
وفتحت أمامنا آفاقاً جديدة للتعاون مع الشركات والجهات المتخصصة في تكامل الأنظمة في قطاع الطاقة. وهذا العام نتطلع إلى عرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والبنية التحتية، التي تمكن شركاءنا من دفع عجلة الاستدامة والتحول الرقمي».
وتتيح لنا خبراتنا المتكاملة في تصنيع المعدات الأصلية وخدمات ما بعد البيع توفير دعم شامل طوال دورة حياة المضخات، بدءاً من التصميم والتصنيع، ووصولاً إلى التركيب والصيانة والتحديث، وإعادة ضبط معدلات التشغيل، بما يساعد المتعاملين على تحقيق أقصى استفادة من أداء أصولهم، وإطالة عمر المعدات، وتعزيز المرونة التشغيلية».
ويشرفنا في جاما أن نشارك مجدداً في هذه المنصة، حيث نقدم تقنيات مبتكرة تعزز الأمن والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، ونتطلع إلى التواصل مع قادة القطاع وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التكنولوجيا لاستكشاف مستقبل البيئات الذكية والآمنة».
وإلى جانب شركة واحة العربية السعودية للإمدادات الكهربائية «وسكوسا» وشركة محولات الطاقة السعودية وشركة باولز للمحولات في بلجيكا، تقدم شركة الصناعات الكهربائية، بوصفها مجموعة صناعية سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، مجموعة متكاملة من محولات القدرة ومحولات التوزيع والمفاتيح الكهربائية والحلول الكهربائية المتكاملة. ونرى في خريطة طريق الهيئة ضمن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، بتركيزها على دمج الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والبنية التحتية المرنة، فصلاً جديداً في شراكتنا».