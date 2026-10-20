دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستقطب الدورة الحالية من معرض «ويتيكس» 60 جهة راعية، و23 مؤسسة شريكة وداعمة، وتشهد مشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم. ويضم المعرض 13 جناحاً دولياً.

ويواصل «ويتيكس» ترسيخ مكانته بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه، والاستدامة البيئية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون، والتنقل الأخضر، والهيدروجين الأخضر، والمدن الذكية والمستدامة والصحة والسلامة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»:

«يدعم «ويتيكس» الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى توظيف الابتكار وأحدث التقنيات والحلول والممارسات العالمية، ومنها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، لتعزيز استدامة ومرونة قطاع المياه والطاقة، وتحفيز العمل المناخي.

وانسجاماً مع أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، يندرج المعرض ضمن استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة المبكرة والاستباقية في الطاقة النظيفة والمتجددة، بوصفها ممكناً رئيساً لضمان أمن الطاقة العالمي، ودعامة أساسية لمواصلة مسيرة الازدهار ومواجهة التحديات المتغيرة.

ويجسد المعرض منصة عالمية مثالية لتبادل الخبرات والتجارب، ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم، والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح مستقبل قطاع الاستدامة، وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن الذكية والمستدامة على مستوى المنطقة والعالم».

الرعاة المميزون

وقال حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تفخر مجموعة إينوك بأن تكون أحد الرعاة المميزين لمعرض «ويتيكس 2026»، لتواصل بذلك البناء على شراكتها الطويلة مع هذا المعرض البارز، الذي يحتفي هذا العام بنسخته الـ 28. وتعكس مشاركتنا التزام إينوك بتطوير قطاع الطاقة، ليكون أكثر استدامة ومرونة وجاهزية لمواكبة متطلبات المستقبل، من خلال الابتكار والتعاون والإدارة البيئية المسؤولة.

وباعتبار «ويتيكس» المنصة الرائدة في المنطقة للطاقة والاستدامة والتقدم التكنولوجي، فإنه يوفر فرصة قيّمة للتواصل مع قادة القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين، وبناء الشراكات الاستراتيجية، واستعراض الحلول التي تشكل مستقبل الطاقة.

ومن خلال جهودنا ودعمنا المتواصل لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، نؤكد التزامنا بتحقيق قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية مستدامة للأجيال القادمة».

من جانبه، قال الدكتور سمير سرحان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا: «يتطلب تحول الطاقة بنية تحتية مرنة وقادرة على تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء والمياه، بالتوازي مع الحد من الأثر البيئي. وعلى مستوى المنطقة، يستدعي ذلك التوسع في قدرات الطاقة المتجددة، وتعزيز حلول تخزين الطاقة، ورفع كفاءة إنتاج المياه، وتطوير الجيل القادم من الحلول، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.

كما يستلزم وضع نموذج مستدام وقابل للتمويل على المدى الطويل، يحفز استقطاب رأس المال من القطاع الخاص، وتحويل الطموحات إلى بنية تحتية واسعة النطاق.

وتعمل أكوا على تحقيق ذلك عبر مختلف مجالات أعمالها، بدءاً من الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وصولاً إلى تحلية المياه والهيدروجين الأخضر.

وتجسد شراكتنا الممتدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي ما يمكن تحقيقه من خلال الرؤية طويلة الأمد والابتكار والتنفيذ المنضبط. وبصفتنا راعياً لمعرض «ويتيكس»، نفخر بدعم ريادة دبي المتواصلة في بناء مستقبل أكثر مرونة وكفاءة واستدامة لقطاعي الطاقة والمياه».

وقال أندرو شو نائب رئيس الفنار في قطاع تطوير الأعمال: «يمثل معرض «ويتيكس» منصة مهمة للفنار للتواصل مع العملاء والشركاء ورواد القطاع في دولة الإمارات والمنطقة.

وباعتبارنا شركة عالمية في قطاع الطاقة، تتمتع بحضور راسخ في دولة الإمارات، يسعدنا استعراض أحدث منتجاتنا وتقنياتنا وحلولنا التي تدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر ذكاءً واستدامة. وتعكس مشاركتنا كأحد الرعاة المميزين التزامنا بالسوق الإماراتية، وطموحنا لبناء شراكات طويلة الأمد، تسهم في دعم وتطوير قطاع الطاقة في المنطقة».

من جانبه، قال بوريان سيهوفاك الرئيس التنفيذي لمجموعة كابلات الرياض: «يسرنا المشاركة في «ويتيكس» بصفتنا أحد الرعاة المميزين، بما يجدد التزامنا بدعم تحول المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة وابتكاراً في قطاع الطاقة. ونؤمن في مجموعة كابلات الرياض بأن تطوير بنية تحتية موثوقة للطاقة، يشكل أساساً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ومن خلال مشاركتنا في «ويتيكس»، نفخر باستعراض قدراتنا وحلولنا والتزامنا بتوفير تقنيات كابلات عالية الجودة، تلبي المتطلبات المتطورة لقطاعي الطاقة والبنية التحتية. ويوفر«ويتيكس» منصة استثنائية تجمع رواد القطاع والمبتكرين وصناع القرار لتبادل المعارف، واستكشاف التقنيات الناشئة، وبناء شراكات تسهم في رسم ملامح مستقبل الطاقة والمياه.

وتعكس رعايتنا للمعرض، إيماننا بأهمية التعاون، واستمرار استثماراتنا في الابتكار والحلول المستدامة». وقال بسام ناعس مدير تسويق مجموعة الرياض للكابلات: «تعكس مشاركة مجموعة كابلات الرياض التزامنا بتعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب توطيد علاقاتنا مع المتعاملين والشركاء وقادة القطاع».

الرعاة الأساسيون

إلى ذلك، قال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يجسّد معرض «ويتيكس» رؤية دبي في بناء نموذج تنموي مستدام، يقوم على تكامل الجهود الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في تطوير حلول عملية تسهم في مواجهة تحديات المستقبل، ويعزّز مكانة الإمارة منصة عالمية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الاستدامة والطاقة والبيئة.

مشيراً إلى أن رعاية هيئة الطرق والمواصلات للمعرض، تأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتزاماً بدعم المبادرات والفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي، وتسهم في تسريع التحوّل نحو اقتصاد أخضر ومستدام».

وأضاف معاليه: «تمثل الاستدامة ركيزة أساسية في تطوير مستقبل منظومة التنقّل في دبي، وننظر لها باعتبارها نهجاً متكاملاً، يمتد من تخطيط وتصميم وتنفيذ البنية التحتية، إلى تشغيل وسائل النقل الجماعي وإدارة الأصول والمرافق، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

وتواصل الهيئة التوسُّع في حلول التنقّل المستدام، وتعزيز جاذبية وتكامل وسائل النقل الجماعي، وتسريع التحوّل نحو وسائل نقل عامة عديمة الانبعاثات، بما يدعم استراتيجية الهيئة للتحوّل إلى وسائل نقل عام بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ويسهم في تحقيق مستهدفات دبي ودولة الإمارات في الاستدامة والحياد المناخي. وتعمل الهيئة على تعزيز الاستدامة في منظومة النقل الجماعي من خلال تبنّي حلول وتقنيات تسهم في خفض الانبعاثات، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتوسُّع في استخدام المركبات والحافلات الصديقة للبيئة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للتنقّل المستدام، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي، لتشجيع السكان والزوار على استخدمها في حركة التنقّل اليومية».

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يسرّ مصدر أن تجدد مشاركتها هذا العام بوصفها أحد الرعاة الأساسيين في معرض «ويتيكس»، وأن نواصل تعاوننا الاستراتيجي مع هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تسهم المنصات العالمية الرائدة، مثل معرض «ويتيكس»، في توطيد الشراكات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لتعزيز مرونة منظومات الطاقة، وتسريع وتيرة النمو المستدام.

وبالتزامن مع احتفالنا بمرور 20 عاماً على تأسيس الشركة، وما حققته من إنجازات نوعية في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة خلال مسيرتها الرائدة، نتطلع إلى استعراض أحدث إنجازات مصدر في معرض «ويتيكس»، وإبرام شراكات استراتيجية، والمضي قدماً نحو تحقيق طموحنا، والإسهام في دفع عجلة النمو والازدهار في دولة الإمارات وحول العالم».

التزام بالحياد المناخي

وقال هلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط: «يشكل التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي وأمن الموارد على المدى الطويل، معياراً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.

ويتطلب تحقيق هذه الطموحات بنية تحتية قادرة على التكيف مع الطلب المتزايد، ودمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتحويل البيانات إلى رؤى استشرافية، وهو بالضبط ما تتيحه لنا تقنياتنا.

وتتمتع سيمنس بحضور راسخ في دولة الإمارات، يمتد لأكثر من 50 عاماً، وتركز هذه الشراكة اليوم على دمج الذكاء الاصطناعي والذكاء الرقمي في الأنظمة التي تدعم مسيرة الدولة ومستقبلها المستدام. ويجمع معرض «ويتيكس» الخبرات والتقنيات وأوجه التعاون اللازمة لتحويل الاستراتيجيات إلى واقع ملموس. ونفخر بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجتمع الأوسع الذي يعمل على بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة».

وقال أحمد السري نائب أول للرئيس، خدمات الغاز في سيمنس للطاقة: «نفخر بدعم معرض «ويتيكس»، بوصفنا أحد الرعاة الرئيسين، في إطار شراكتنا الطويلة مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

تعكس مشاركتنا المتواصلة في هذا الحدث الرائد، التزامنا الراسخ بدفع التحول في قطاع الطاقة داخل دولة الإمارات وخارجها. ومن خلال استعراض أحدث تقنياتنا، نهدف إلى دعم المجتمعات في تلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة واستدامة، والمساهمة في بناء مستقبل طاقي أكثر نظافة ومرونة».

حلول مستدامة ومبتكرة

وقال محمد عياد الرئيس التنفيذي لشركة الواحة الخضراء للمقاولات العامة: «فخورون بمواصلة مشاركتنا في معرض «ويتيكس»، الذي يمثل منصة متميزة لعرض خبراتنا وحلولنا، وتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية. وستواصل شركة الواحة الخضراء التزامها بتقديم حلول مستدامة ومبتكرة، والمساهمة في تطوير البنية التحتية، ودعم أهداف دولة الإمارات في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، بما يعزز مسيرتنا نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وتتشرف شركة الواحة الخضراء للمقاولات العامة، بالمشاركة في «ويتيكس»، الذي يعد منصة عالمية رائدة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات المياه والطاقة والاستدامة، ويعكس التزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وتعزيز الابتكار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه.

وبصفتنا أحد الرعاة الأساسيين لمعرض «ويتيكس»، نؤكد التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات، وتعزيز شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والمساهمة في تطوير قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال خبراتها وحلولها المتكاملة».

الرعاة التيتانيوم

وقال فيدوث كيني المدير الإداري لشركة سنطور للمقاولات الإلكتروميكانيكية: «يسعدنا في سنطور المشاركة في معرض «ويتيكس»، الذي يمثل منصة عالمية رائدة، تعكس رؤية دبي في تعزيز الاستدامة والابتكار، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة. وبفضل خبرتنا التي تمتد لأكثر من 3 عقود في تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الطاقة عالية الجهد في دولة الإمارات، نواصل الإسهام في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز كفاءتها.

وتشمل خبراتنا كابلات الجهد الفائق والعالي والمتوسط والمنخفض، وخطوط النقل الهوائية، ومحطات التحويل، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة في مختلف مشاريعنا.

ونؤكد من خلال مشاركتنا في «ويتيكس»، التزامنا بدعم توجهات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والحياد الكربوني، كما نتطلع إلى التواصل مع قادة القطاع والشركاء والمعنيين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، بما يسهم في دعم مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً لقطاع الطاقة في المنطقة».

وقال حسين سجواني المؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: «يجسد الدعم المتواصل الذي تقدمه داماك العقارية لمعرض «ويتيكس»، التزامها الراسخ بدفع مسيرة الاستدامة والابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة.

وانسجاماً مع رسالة المعرض، نؤمن بأهمية ترسيخ الممارسات البيئية المسؤولة، وتسريع تبنّي التقنيات الذكية، وتشجيع الشركات الرائدة على تبادل أفضل الممارسات، واستعراض أحدث التطورات والابتكارات، بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل».

ريادة بالتقنيات المتقدمة

وقال تشارلز إدوارد ميلاغوي الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في شركة كابلات دبي «دوكاب»: «نعتز ونفخر في مجموعة دوكاب بكوننا أحد الرعاة التيتانيوم لمعرض «ويتيكس»، المنصة الرائدة التي تسهم في دفع عجلة الابتكار ضمن قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.

ونؤمن بأن مستقبل الطاقة المستدامة يقوم على العمل الجماعي، من خلال جمع المهنيين والخبراء والاستراتيجيين ورواد القطاع الصناعي والأفراد لتعزيز الشراكات، وتوحيد الجهود نحو أهداف مشتركة.

وفي إطار التزامنا بالحد من الأثر البيئي لأعمالنا، نواصل في دوكاب دمج أحدث التقنيات المتقدمة ضمن عملياتنا. ويوفر«ويتيكس» فرصة مثالية للقاء قادة القطاع الصناعي، وبناء جسور التعاون مع المجتمعات، واكتشاف التوجهات الجديدة التي من شأنها رسم ملامح غد أكثر اخضراراً، قائم على العمل المشترك».

وقال ك. جاكوب جون الرئيس التنفيذي لشركة «إيه جي باور»: «يشرفنا أن نكون جزءاً من «ويتيكس»، المنصة الاستثنائية التي تواصل دفع الابتكار وريادة الاستدامة. ونفخر في «إيه جي باور»، بتعاوننا الوثيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال مشاركتنا في العديد من المشاريع النوعية، بما في ذلك المحطات الكهربائية ذات الجهد العالي، ومحطات ضخ المياه ومشاريع شبكات الأنابيب والكابلات.

من خلال هذه المبادرات التطويرية للبنية التحتية الحيوية، نواصل دعم طموحات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام. نحن فخورون بالمشاركة في معرض «ويتيكس» 2026، حيث يلتقي التعاون مع البراعة الهندسية، لتشكيل مستقبل أكثر استدامة».

وقال جوجي سيباستيان نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع نقل وتوزيع الطاقة في «لارسن آند توبرو»: «يوفر معرض «ويتيكس» منصةً عالميةً متميزةً، تجمع قادة القطاع وشركات المرافق ومبتكري التكنولوجيا لتحويل هذا التحول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق. ونلتزم في «لارسن آند توبرو» بالشراكة مع دولة الإمارات والمنطقة عموماً، بتطوير بنية تحتية قوية ومتقدمة تقنياً لقطاع الكهرباء، تجمع بين التميز الهندسي والقدرات الرقمية والخبرات المثبتة في تنفيذ المشاريع.

ونتطلع إلى التواصل مع متعاملينا وشركائنا ونظرائنا في القطاع خلال ويتيكس، والإسهام في بناء مستقبل أكثر مرونةً وترابطاً واستدامةً للطاقة».

وقال رافيندران إيه نائب الرئيس الأول ورئيس قطاع الطاقة المتجددة في «لارسن آند توبرو»: «تفخر «لارسن آند توبرو» بالمشاركة في معرض «ويتيكس»، ومواصلة ارتباطها الراسخ بهذا الحدث على مدى سنوات عديدة.

وتتيح لنا هذه المنصة الرائدة استعراض خبراتنا وابتكاراتنا وقدراتنا في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، والتواصل مع أبرز المعنيين ضمن منظومة الطاقة العالمية. ومن خلال حلولنا في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، نواصل التزامنا بدعم تحول المنطقة نحو الطاقة النظيفة، وتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.

وندعو زوار المعرض إلى التعرف إلى حلولنا المتقدمة والجاهزة للمستقبل في مجال الطاقة المتجددة، ودورها في دعم بناء مستقبل منخفض الكربون وأكثر مرونة واستدامة».

سعيد الطاير:

توظيف الابتكار وأحدث التقنيات لتعزيز الاستدامة في قطاع المياه والطاقة

مطر الطاير:

«ويتيكس» يجسد رؤية دبي في بناء نموذج تنموي مستدام

محمد الرمحي:

المنصات العالمية الرائدة تسهم في توطيد الشراكات وتحفيز الابتكار

حسين سلطان لوتاه:

تعكس مشاركتنا التزام «إينوك» بتطوير قطاع الطاقة ليكون أكثر استدامة وجاهزية

سمير سرحان:

تحول الطاقة يتطلب بنية تحتية مرنة وقادرة على تلبية الطلب المتسارع

أندرو شو:

نستعرض من خلال «ويتيكس» أحدث حلولنا التي تدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر ذكاءً واستدامة

بوريان سيهوفاك:

ملتزمون بدعم تحول المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً في قطاع الطاقة

هلموت ستروف:

يشكل التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي وأمن الموارد معياراً يحتذى به

أحمد السري:

نهدف إلى المساهمة في بناء مستقبل طاقي أكثر نظافة ومرونة

محمد عياد:

«ويتيكس» منصة متميزة لعرض خبراتنا وحلولنا وتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية

فيدوث كيني:

منصة عالمية رائدة تعكس رؤية دبي في تعزيز الاستدامة والابتكار

حسين سجواني:

ملتزمون بدفع مسيرة الاستدامة والابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة

تشارلز ميلاغوي:

نواصل في «دوكاب» دمج أحدث التقنيات المتقدمة ضمن عملياتنا

ك. جاكوب جون:

نفخر بتعاوننا الوثيق مع «كهرباء دبي» من خلال مشاركتنا في مشاريع نوعية عدة