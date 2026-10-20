دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

وتستقطب الدورة الحالية من معرض «ويتيكس» 60 جهة راعية، و23 مؤسسة شريكة وداعمة، وتشهد مشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم. ويضم المعرض 13 جناحاً دولياً.
ويواصل «ويتيكس» ترسيخ مكانته بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه، والاستدامة البيئية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون، والتنقل الأخضر، والهيدروجين الأخضر، والمدن الذكية والمستدامة والصحة والسلامة وغيرها من القطاعات الحيوية.
«يدعم «ويتيكس» الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى توظيف الابتكار وأحدث التقنيات والحلول والممارسات العالمية، ومنها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، لتعزيز استدامة ومرونة قطاع المياه والطاقة، وتحفيز العمل المناخي.
وانسجاماً مع أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، يندرج المعرض ضمن استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة المبكرة والاستباقية في الطاقة النظيفة والمتجددة، بوصفها ممكناً رئيساً لضمان أمن الطاقة العالمي، ودعامة أساسية لمواصلة مسيرة الازدهار ومواجهة التحديات المتغيرة.
ويجسد المعرض منصة عالمية مثالية لتبادل الخبرات والتجارب، ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم، والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح مستقبل قطاع الاستدامة، وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن الذكية والمستدامة على مستوى المنطقة والعالم».
الرعاة المميزون
وباعتبار «ويتيكس» المنصة الرائدة في المنطقة للطاقة والاستدامة والتقدم التكنولوجي، فإنه يوفر فرصة قيّمة للتواصل مع قادة القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين، وبناء الشراكات الاستراتيجية، واستعراض الحلول التي تشكل مستقبل الطاقة.
ومن خلال جهودنا ودعمنا المتواصل لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، نؤكد التزامنا بتحقيق قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية مستدامة للأجيال القادمة».
كما يستلزم وضع نموذج مستدام وقابل للتمويل على المدى الطويل، يحفز استقطاب رأس المال من القطاع الخاص، وتحويل الطموحات إلى بنية تحتية واسعة النطاق.
وقال أندرو شو نائب رئيس الفنار في قطاع تطوير الأعمال: «يمثل معرض «ويتيكس» منصة مهمة للفنار للتواصل مع العملاء والشركاء ورواد القطاع في دولة الإمارات والمنطقة.
ومن خلال مشاركتنا في «ويتيكس»، نفخر باستعراض قدراتنا وحلولنا والتزامنا بتوفير تقنيات كابلات عالية الجودة، تلبي المتطلبات المتطورة لقطاعي الطاقة والبنية التحتية. ويوفر«ويتيكس» منصة استثنائية تجمع رواد القطاع والمبتكرين وصناع القرار لتبادل المعارف، واستكشاف التقنيات الناشئة، وبناء شراكات تسهم في رسم ملامح مستقبل الطاقة والمياه.
وتعكس رعايتنا للمعرض، إيماننا بأهمية التعاون، واستمرار استثماراتنا في الابتكار والحلول المستدامة». وقال بسام ناعس مدير تسويق مجموعة الرياض للكابلات: «تعكس مشاركة مجموعة كابلات الرياض التزامنا بتعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب توطيد علاقاتنا مع المتعاملين والشركاء وقادة القطاع».
الرعاة الأساسيون
مشيراً إلى أن رعاية هيئة الطرق والمواصلات للمعرض، تأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتزاماً بدعم المبادرات والفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي، وتسهم في تسريع التحوّل نحو اقتصاد أخضر ومستدام».
وتواصل الهيئة التوسُّع في حلول التنقّل المستدام، وتعزيز جاذبية وتكامل وسائل النقل الجماعي، وتسريع التحوّل نحو وسائل نقل عامة عديمة الانبعاثات، بما يدعم استراتيجية الهيئة للتحوّل إلى وسائل نقل عام بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
ويسهم في تحقيق مستهدفات دبي ودولة الإمارات في الاستدامة والحياد المناخي. وتعمل الهيئة على تعزيز الاستدامة في منظومة النقل الجماعي من خلال تبنّي حلول وتقنيات تسهم في خفض الانبعاثات، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتوسُّع في استخدام المركبات والحافلات الصديقة للبيئة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للتنقّل المستدام، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي، لتشجيع السكان والزوار على استخدمها في حركة التنقّل اليومية».
وبالتزامن مع احتفالنا بمرور 20 عاماً على تأسيس الشركة، وما حققته من إنجازات نوعية في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة خلال مسيرتها الرائدة، نتطلع إلى استعراض أحدث إنجازات مصدر في معرض «ويتيكس»، وإبرام شراكات استراتيجية، والمضي قدماً نحو تحقيق طموحنا، والإسهام في دفع عجلة النمو والازدهار في دولة الإمارات وحول العالم».
التزام بالحياد المناخي
ويتطلب تحقيق هذه الطموحات بنية تحتية قادرة على التكيف مع الطلب المتزايد، ودمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتحويل البيانات إلى رؤى استشرافية، وهو بالضبط ما تتيحه لنا تقنياتنا.
وتتمتع سيمنس بحضور راسخ في دولة الإمارات، يمتد لأكثر من 50 عاماً، وتركز هذه الشراكة اليوم على دمج الذكاء الاصطناعي والذكاء الرقمي في الأنظمة التي تدعم مسيرة الدولة ومستقبلها المستدام. ويجمع معرض «ويتيكس» الخبرات والتقنيات وأوجه التعاون اللازمة لتحويل الاستراتيجيات إلى واقع ملموس. ونفخر بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجتمع الأوسع الذي يعمل على بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة».
تعكس مشاركتنا المتواصلة في هذا الحدث الرائد، التزامنا الراسخ بدفع التحول في قطاع الطاقة داخل دولة الإمارات وخارجها. ومن خلال استعراض أحدث تقنياتنا، نهدف إلى دعم المجتمعات في تلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة واستدامة، والمساهمة في بناء مستقبل طاقي أكثر نظافة ومرونة».
حلول مستدامة ومبتكرة
وتتشرف شركة الواحة الخضراء للمقاولات العامة، بالمشاركة في «ويتيكس»، الذي يعد منصة عالمية رائدة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات المياه والطاقة والاستدامة، ويعكس التزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وتعزيز الابتكار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه.
وبصفتنا أحد الرعاة الأساسيين لمعرض «ويتيكس»، نؤكد التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات، وتعزيز شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والمساهمة في تطوير قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال خبراتها وحلولها المتكاملة».
الرعاة التيتانيوم
وتشمل خبراتنا كابلات الجهد الفائق والعالي والمتوسط والمنخفض، وخطوط النقل الهوائية، ومحطات التحويل، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة في مختلف مشاريعنا.
ونؤكد من خلال مشاركتنا في «ويتيكس»، التزامنا بدعم توجهات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والحياد الكربوني، كما نتطلع إلى التواصل مع قادة القطاع والشركاء والمعنيين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، بما يسهم في دعم مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً لقطاع الطاقة في المنطقة».
وانسجاماً مع رسالة المعرض، نؤمن بأهمية ترسيخ الممارسات البيئية المسؤولة، وتسريع تبنّي التقنيات الذكية، وتشجيع الشركات الرائدة على تبادل أفضل الممارسات، واستعراض أحدث التطورات والابتكارات، بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل».
ريادة بالتقنيات المتقدمة
ونؤمن بأن مستقبل الطاقة المستدامة يقوم على العمل الجماعي، من خلال جمع المهنيين والخبراء والاستراتيجيين ورواد القطاع الصناعي والأفراد لتعزيز الشراكات، وتوحيد الجهود نحو أهداف مشتركة.
وفي إطار التزامنا بالحد من الأثر البيئي لأعمالنا، نواصل في دوكاب دمج أحدث التقنيات المتقدمة ضمن عملياتنا. ويوفر«ويتيكس» فرصة مثالية للقاء قادة القطاع الصناعي، وبناء جسور التعاون مع المجتمعات، واكتشاف التوجهات الجديدة التي من شأنها رسم ملامح غد أكثر اخضراراً، قائم على العمل المشترك».
ونتطلع إلى التواصل مع متعاملينا وشركائنا ونظرائنا في القطاع خلال ويتيكس، والإسهام في بناء مستقبل أكثر مرونةً وترابطاً واستدامةً للطاقة».
وتتيح لنا هذه المنصة الرائدة استعراض خبراتنا وابتكاراتنا وقدراتنا في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، والتواصل مع أبرز المعنيين ضمن منظومة الطاقة العالمية. ومن خلال حلولنا في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، نواصل التزامنا بدعم تحول المنطقة نحو الطاقة النظيفة، وتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.
وندعو زوار المعرض إلى التعرف إلى حلولنا المتقدمة والجاهزة للمستقبل في مجال الطاقة المتجددة، ودورها في دعم بناء مستقبل منخفض الكربون وأكثر مرونة واستدامة».