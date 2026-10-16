«ديوا الرقمية» تستعرض في «ويتيكس 2026»حلول الذكاء الاصطناعي



تشارك ديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، إلى جانب شركاتها التابعة، شركة مورو، وإنفرا إكس، وديجيتال إكس، حيث تستعرض مجموعة من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحلول السمعية والبصرية، بما يعكس دورها في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة والكفاءة والابتكار.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي ويتيكس 2026 من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، ويعد المعرض من أبرز المعارض المتخصصة من نوعه عالمياً والأكبر على مستوى المنطقة، ويوفر منصة تجمع المؤسسات وصناع القرار والخبراء والشركات لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات في قطاعات المياه، والطاقة والتكنولوجيا والبيئة.

وتستعرض مورو في إطار مشاركتها في المعرض منصة الذكاء الاصطناعي المستضافة في مركز البيانات الأخضر في دولة الإمارات، والتي توفر بيئة آمنة وقابلة للتوسع لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها، إلى جانب الخدمات السحابية من «مورو» التي توفر للجهات الحكومية والمؤسسات بيئات حوسبة وتخزين متقدمة مستضافة بالكامل داخل الدولة، بما يدعم سيادة البيانات والامتثال التنظيمي، ويتيح نماذج مرنة للسحابة العامة والخاصة والهجينة، كما تسلط الضوء على تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة IPSP، التي تتكامل مع أنظمة المراقبة القائمة لدعم الرصد والتحليل والاستجابة في الوقت الفعلي وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية.

وتقدم إنفرا إكس حلول إنترنت الأشياء للمدن الذكية والمرافق، التي توظف الاتصال الآمن والتحليلات المتقدمة لدعم المراقبة الفورية والأتمتة الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين إدارة الموارد واتخاذ القرار، بما يعزز موثوقية الخدمات وكفاءة العمليات ويدعم تطوير مدن أكثر ذكاءً واستدامةً.

كما تستعرض ديجيتال إكس حلولها السمعية والبصرية المصممة للمباني الذكية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وبيئات الأعمال، والتي توفر أنظمة مرنة وقابلة للتوسع تسهم في تعزيز التواصل والتعاون ورفع الكفاءة التشغيلية.