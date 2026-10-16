مكتوم بن محمد: انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن تمثيل دولة الإمارات لدول المجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي، والقدرة على نقل التجارب الوطنية الناجحة في التنمية المالية.

جاء ذلك في تدوينة لسموّه بمناسبة انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليصبح أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي.

وقال سموّه: «فخور بكفاءاتنا الوطنية التي تمثل الوطن باقتدار في إدارة القضايا الاقتصادية والمالية الدولية، وأتمنى للأخ علي التوفيق في مهامه الجديدة في الصندوق».