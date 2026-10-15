«The Doctors» يعود إلى تلفزيون دبي بالشراكة مع المستشفى الأمريكي

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة عالمياً، وما يرافقها من تطور في مفاهيم إطالة العمر الصحي والوقاية والصحة المتقدمة، يعود برنامج «ذا دكتورز» (The Doctors) إلى شاشة تلفزيون دبي، التابع لمؤسسة دبي للإعلام، ليسلط الضوء على مستقبل الصحة، ويقرّب من الجمهور أحدث الابتكارات والممارسات الطبية التي تسهم في الوقاية وتعزيز صحة الإنسان وجودة حياته، بما يواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تركز على تعزيز جودة الحياة والارتقاء بصحة أفراد المجتمع.

وسيقدم «ذا دكتورز» في موسمه الجديد محتوى صحياً متنوعاً، ويتناول مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تهم أفراد المجتمع، بأسلوب يجمع بين المعلومة الموثوقة والتوعية المبسطة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي، وتشجيع الجمهور على تبني أنماط حياة صحية، واتخاذ قرارات صحية أكثر وعياً. كما سيشهد البرنامج، الذي يقدم برعاية المستشفى الأمريكي، مشاركة نخبة من الأطباء الذين يمثلون تخصصات وخبرات متنوعة، من بينهم الدكتورة مريم مطر، طبيبة وعالمة في طب المستقبل، التي تمتلك خبرة واسعة في طب طول العمر والجينوم والطب التجديدي والرعاية الصحية التنبؤية، والدكتورة زينة كنيعو، طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل، إلى جانب الدكتور محمد زيدان، رئيس قسم القلب والأوعية واستشاري أمراض القلب التداخلية في المستشفى الأمريكي دبي، والدكتور باسل نصرالله، استشاري طب الأطفال والحساسية ومدير مركز الأطفال الأمريكي، ويسهم تنوع تخصصاتهم وخبراتهم في إثراء نقاشات البرنامج، وتقديم رؤى متخصصة حول الموضوعات التي تطرحها حلقاته.

وستتضمن أجندة حلقات البرنامج، الذي سيبدأ اعتباراً من اليوم 15 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات الصحية الهادفة إلى مواكبة أحدث المستجدات الطبية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، حيث ستتناول الحلقات صحة الفم، والفوبيا، والصحة في زمن الأزمات، والصحة المهنية، والرياضة والوقاية، وصحة الأطفال، إلى جانب البشرة الصحية، وأساليب العناية بصحة الثدي والنظر، وحماية العظام والمفاصل، والحمل والأمومة. كما يحظى طب المستقبل بحضور بارز في البرنامج من خلال موضوعات ترتبط بطول العمر الصحي، والطب الوظيفي، ومفاهيم إبطاء آثار التقدم في العمر، فضلاً عن أحدث الابتكارات والتقنيات والتحولات التي تعيد تشكيل الممارسات الطبية وأساليب الوقاية والعلاج، وما تتيحه من آفاق جديدة للارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته.

وفي هذا الإطار، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، حرص المؤسسة على تعزيز حضور البرامج الطبية والصحية ضمن خارطتها الإعلامية، إيماناً بدور الإعلام في خدمة المجتمع، وقدرته على مواكبة اهتمامات أفراده واحتياجاته والتأثير الإيجابي فيهم. وقال: «يعكس «ذا دكتورز» توجهات تلفزيون دبي نحو تقديم برامج تمتلك قيمة حقيقية وتأثيراً عالياً يتجاوز حدود الشاشة، وتضع الخبرة الطبية الموثوقة في متناول الجمهور بأسلوب قريب منه ومن تفاصيل حياته، حيث يتميز البرنامج بقدرته على الجمع بين المعرفة والخبرة والحوار، وطرح القضايا الصحية من زوايا متعددة تساعد المشاهد على فهمها والتعامل معها بوعي ومسؤولية، وتمنحه أدوات معرفية تنعكس على خياراته وممارساته اليومية». وأضاف: «يتميّز البرنامج بمشاركة نخبة من الأطباء المعروفين، الذين يتمتّعون بخبرات واسعة ومعرفة دقيقة باحتياجات مجتمعنا، وهو ما يمنح البرنامج بُعداً محلياً يعكس واقعنا وتحدياتنا الصحية، ويجعل منه إضافة نوعية إلى الدورة البرامجية الخاصة بتلفزيون دبي، بما يعزّز رسالتنا الإعلامية الهادفة إلى ترسيخ المعرفة والابتكار في المجتمع».

من جانبه، أشار شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي، أن التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام في تقديم برنامج «ذا دكتورز» يجسد أهمية التكامل بين المؤسسات الصحية والإعلامية في تعزيز الثقافة الصحية، وإتاحة المعرفة الطبية المتخصصة لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن التحولات التي يشهدها الطب الحديث تضع الوقاية والكشف المبكر والرعاية الشخصية في صميم مستقبل الخدمات الصحية. وقال: «لم يعد مستقبل الرعاية الصحية يرتبط فقط بما نمتلكه من تقنيات متقدمة أو قدرات علاجية، وإنما بمدى قدرتنا على توظيف هذه الإمكانات لمساعدة الإنسان على التمتع بحياة أطول وأكثر صحة. فالتحول الحقيقي يبدأ قبل الوصول إلى مرحلة المرض، من خلال فهم عوامل الخطورة، والكشف المبكر، وتبني الممارسات التي تحد من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة. وفي المستشفى الأمريكي دبي، نؤمن بأن التقدم الطبي يحقق أثره الأوسع عندما تتكامل الخبرة السريرية والابتكار مع وعي الأفراد ومشاركتهم الفاعلة في الحفاظ على صحتهم».

وأضاف: «تمثل شراكتنا مع مؤسسة دبي للإعلام امتداداً لهذا التوجه، إذ تتيح لنا نقل الخبرات الطبية من بيئتها التخصصية إلى مساحة أوسع من الحوار المجتمعي، وتقديم المعلومات العلمية بصورة تساعد الجمهور على التمييز بين الحقائق الطبية والمفاهيم الشائعة غير الدقيقة. ونتطلع من خلال البرنامج إلى تسليط الضوء على الفرص التي تتيحها التطورات الطبية الحديثة، من الطب الوقائي إلى الرعاية الشخصية وطب المستقبل، مع التأكيد على أن المعرفة الموثوقة والقرارات الصحية المبنية على الأدلة العلمية تمثلان أساساً لتحسين النتائج الصحية والارتقاء بجودة الحياة».

يشار إلى أن البرنامج يعرض كل خميس في تمام الساعة 10:30 ليلاً على شاشة تلفزيون دبي. كما يمكن متابعة حلقاته عبر منصة «دبي بلس» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.