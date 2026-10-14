محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد في استراحة المرموم

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في استراحة المرموم بدبي.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات والقضايا المتصلة بالشأن الوطني، وسبل مواصلة تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، بما يرسّخ مكانتها المتقدمة على مختلف الصعد، ويدعم تنافسيتها ومكانتها العالمية، ويعزز رفعة الوطن ورفاه أبنائه.