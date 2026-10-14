محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة عبدالله خليفة المري

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (25) لسنة 2026 بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة معالي عبدالله خليفة المري.

ويضم المجلس في عضويته كلا من مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي نائباً للرئيس، وسعيد محمد حارب الفلاحي، وعلي خلفان المنصوري، وأحمد ماجد البدواوي، ومحمد حسن الشحي، وهند محمد فكري، إضافة إلى ممثل عن هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأمين عام الجائزة.

ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.