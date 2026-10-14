حمدان بن محمد: في مدرسة محمد بن راشد التعلم المستمر أسلوب حياة

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التعلم المستمر في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسلوب حياة، لافتاً سموه إلى أن القيادة مسؤولية، وأن الأفكار لا تكتمل إلا حين تتحول إلى إنجازات على أرض الواقع تصنع أثراً مستداماً في حياة الناس.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، تخريج دفعة 2025–2026 من برنامج «محمد بن راشد لإعداد القادة»، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وأوضح سموّه، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي «X»، أن خريجي البرنامج يمثلون 15 قطاعاً حيوياً في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى رواد الأعمال.

وقال سموّه: «ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، شهدت تخريج دفعة 2025–2026 من برنامج "محمد بن راشد لإعداد القادة" … يمثل خريجو البرنامج الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، 15 قطاعاً حيوياً في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال».

وأضاف سموه: «في مدرسة محمد بن راشد التعلم المستمر أسلوب حياة، والقيادة مسؤولية، والأفكار لا تكتمل إلا حين تتحول إلى إنجازات على أرض الواقع تصنع أثراً مستداماً في حياة الناس».

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