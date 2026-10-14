"طرق دبي" تُنجز مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، تضمّن تطوير عناصر الطريق والبنية التحتية المرتبطة به. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يواكب التطوّر العمراني والحركة المرورية المتزايدة في الإمارة.

ويسهم المشروع في توفير تجربة تنقّل أكثر سهولة وكفاءة لمستخدمي الطريق، وذلك عبر رفع كفاءة الحركة المرورية على المحاور والشوارع المرتبطة بالتقاطع، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 50%، وخفض زمن الانتظار والطوابير المرورية بنسبة تصل إلى 60% خلال ساعات الذروة، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة لمرتادي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة.

ويخدم التقاطع الحركة المرورية القادمة من شارع الثاني من ديسمبر بالاتجاه إلى المركز التجاري ومنطقة السطوة والعكس، مما يسهّل التنقل بين تلك المحاور الرئيسة والشوارع الداخلية في المنطقة. كما رُوعي في تصميم التقاطع تسهيل حركة الحافلات ورفع كفاءة دخولها وخروجها من المنطقة، بما يسهم في تقليل التأخير وانسيابية خدمات النقل العام، وتحقيق التكامل بين شبكة الطرق ومنظومة المواصلات العامة.

ويكتسب المشروع أهميته من الموقع الحيوي لتقاطع السطوة، ودوره في تنظيم الحركة المرورية القادمة من وإلى منطقة السطوة والمناطق المجاورة، ومنها منطقة المركز التجاري، والبدع، والجافلية، والحضيبة، ومنطقة جميرا، وسهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد والمحاور الرئيسة المحيطة به.

ويتكامل المشروع مع مشاريع تطوير شبكة الطرق في المنطقة والمناطق المحيطة، ومن أبرزها مشروع تطوير دوار المركز التجاري، بما يرفع كفاءة شبكة الطرق على نطاق أوسع، ويدعم الربط بين مركز دبي التجاري العالمي وشارع الشيخ زايد والمحاور المحيطة به، ويسهم في توزيع الحركة المرورية بصورة أكثر كفاءة والحد من الاختناقات على التقاطعات والشوارع المتصلة بها.