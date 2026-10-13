مكتوم بن محمد: نبارك لمحمد القرقاوي "وشاح محمد بن راشد"

بارك سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لمحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، منحه وشاح محمد بن راشد، تقديراً لجهوده وإسهاماته.

وأشار سموّه، في تدوينة، إلى أن القرقاوي رافق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر ثلاثة عقود، سخّر خلالها جهده لخدمة الوطن، واقترن طوالها بالطموح والابتكار والإخلاص.

وأكد سموّه أن محمد القرقاوي أحد خريجي مدرسة محمد بن راشد، ومازال يقدّم كل يوم أجمل الأمثلة في خدمة الوطن والمساهمة في صناعة ريادته، وقال: «نبارك منحه اليوم وشاح محمد بن راشد تقديراً لجهوده وإسهاماته».

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "رافق الأخ محمد القرقاوي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر ثلاث عقود سخّر خلالها جهده لخدمة الوطن، واقترن طوال هذه العقود بالطموح والابتكار والإخلاص".

وأضاف سموه: "محمد القرقاوي هو أحد خريجي مدرسة محمد بن راشد، ولا زال يقدم كل يوم أجمل الأمثلة في خدمة الوطن والمساهمة في صناعة ريادته، نبارك منحه اليوم وشاح محمد بن راشد تقديراً لجهوده وإسهاماته".



