محمد بن راشد: مشاريعنا قيد التنفيذ في دبي تتجاوز 2 تريليون درهم.. ولن نتوقف

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة دبي متسارعة لا تتباطأ، وأن قيمة مشاريعها قيد التنفيذ تتجاوز 2 تريليون درهم، مشيراً إلى أن الإمارة تستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية سموّه، بمشاركة 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي. وقال سموّه في على منصة «إكس»: «سعدت اليوم بلقاء فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة… 1000 شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص، ومجموعة مميزة من القيادات الواعدة الشابة، وروح متجددة تقود التغيير القادم». وأضاف: «مسيرتنا متسارعة لا تتباطأ، ومشاريعنا قيد التنفيذ في دبي تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون درهم، ونستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور.. لن نتوقف».

وأوضح سموّه أن الملتقى شهد التأكيد على أهمية أن تأخذ القيادات الشابة مكانها في التمكين، حيث كرّم سموّه مروان بن غليطة بوسام محمد بن راشد للقيادة، الذي يُمنح لأفضل مدير عام في تمكين قيادات الصفين الثاني والثالث، وقال: «أفضل مدير عام لا يختصر المؤسسة في شخصه بل يبني فريقاً يكمل من بعده.. مبروك لمروان».

كما منح سموّه وشاح محمد بن راشد لمحمد القرقاوي، الذي وصفه بأنه أحد القيادات التنفيذية الوطنية المخلصة، رافق سموّه بكل مثابرة وإخلاص واجتهاد عبر ثلاثة عقود من مسيرته في خدمة الوطن. وقال سموّه: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، واصفاً إياه بأنه صادق الموقف والكلمة، مخلص لوطنه وقيادته، ومتفانٍ في خدمة أبناء بلده، ومؤكداً أن تكريمه مستحق، وأنه ينتظر منه المزيد.