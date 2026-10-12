حمدان بن محمد: من طريق الحرير إلى آفاق الذكاء الاصطناعي.. تتجدّد جسور التعاون بين دبي والصين

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن غرف دبي تقود أكبر وفد اقتصادي من دبي إلى الصين، للمشاركة في «منتدى دبي للأعمال – الصين» في مدينة شينجن، في 14 أكتوبر الجاري.

وأشار سموّه، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، إلى أن الصين كانت تحتل عام 1990 المرتبة السادسة بين شركاء دبي التجاريين، بتجارة غير نفطية بلغت قيمتها 2.1 مليار درهم، فيما وصلت هذه القيمة في عام 2025 إلى 363.5 مليار درهم، بنموّ بلغ 172 ضعفاً خلال 35 عاماً، لتتصدّر الصين اليوم قائمة شركاء دبي التجاريين عالمياً.

وقال سموّه: «من طريق الحرير إلى آفاق الذكاء الاصطناعي، تتجدّد جسور التعاون بين دبي والصين.. شراكة ترسّخها الثقة والطموح، وتدفعها رؤيتنا المشتركة لصناعة الفرص وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».