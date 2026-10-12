4 خطوط حافلات وعبرات كهربائية سياحية تعزّز تجربة ملايين زوار القرية العالمية في موسمها الـ 31

تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمات النقل المخصصة للقرية العالمية، تزامناً مع انطلاق موسم القرية العالمية الحادي والثلاثين، وذلك في إطار جهود الهيئة المُتواصلة لتعزيز تكامل منظومة النقل العام وتوفير خيارات تنقّل مريحة وآمنة ومستدامة لزوار أحد أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الخدمات إلى تسهيل وصول الزوار إلى القرية العالمية والاستمتاع بتجربة تنقّل استثنائية، بما يواكب المكانة العالمية، التي تتمتع بها دبي على خارطة السياحة والترفيه.

ويبدأ الموسم الجديد للقرية العالمية الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ويستمر حتى مايو 2027، ليستقبل ملايين الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وتؤكد هذه المبادرة التزام الهيئة بدعم القطاع السياحي وتعزيز الترابط بين مختلف الوجهات الحيوية في الإمارة، عبر توفير خدمات نقل متكاملة تسهم في إسعاد الزوار ورفع جودة رحلاتهم منذ لحظة الانطلاق وحتى الوصول إلى وجهتهم.

4 خطوط مباشرة من وإلى القرية العالمية

تشمل الخدمات تشغيل أربع خطوط حافلات مباشرة تربط القرية العالمية بعدد من أهم مراكز النقل في دبي، باستخدام حافلات توفّر مستويات عالية من الراحة والأمان، بما يجعل رحلة الذهاب والعودة جزءاً من التجربة الترفيهية الممتعة للعائلات والأفراد.

وتغطي الخطوط نقاط انطلاق استراتيجية تسهّل على الزوار الوصول إلى القرية العالمية من مختلف مناطق الإمارة، وفقاً للتفاصيل التالية:

-tالخط 102: من محطة الراشدية للحافلات إلى القرية العالمية، بزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة.

-tالخط 103: من محطة حافلات الاتحاد إلى القرية العالمية، بزمن تقاطر يبلغ 40 دقيقة.

-tالخط 104: من محطة حافلات الغبيبة إلى القرية العالمية، بزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة.

-tالخط 106: من محطة حافلات مول الإمارات إلى القرية العالمية، بزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة.

وتتميّز الحافلات المستخدمة في هذه الخدمة بمواصفات متطوّرة وتجهيزات حديثة تضمن أعلى درجات الراحة والسلامة للركاب، بما يعزّز جاذبية استخدام وسائل النقل الجماعي ويمنح الزوار تجربة تنقّل مريحة وسلسة طوال الموسم.

عودة العبرات السياحية الكهربائية

وبالتوازي مع استئناف خدمات الحافلات، تعاود الهيئة تشغيل خدمة النقل المائي السياحي داخل القرية العالمية عبر توفير عبرتين كهربائيتين صديقتين للبيئة، لتقديم رحلات ترفيهية مميزة تُتيح للزوار استكشاف الأجزاء المائية والاستمتاع بإطلالات فريدة على مرافق القرية العالمية ومعالمها المختلفة.

وتمثّل هذه الخدمة إحدى التجارب المحبّبة لدى الزوار، حيث تجمع بين متعة التنقّل والترفيه في آن واحد، وتنسجم مع توجهات الهيئة نحو دعم حلول التنقّل المستدامة وتعزيز استخدام وسائل النقل النظيفة، بما يسهم في إثراء تجربة ضيوف القرية العالمية خلال موسم 2026-2027.