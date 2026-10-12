لجنة تأمين الفعاليات بدبي تؤكد جاهزيتها للموسم الـ 31 للقرية العالمية

أكد العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، اكتمال كافة الاستعدادات لتأمين فعاليات الموسم الـ 31 للقرية العالمية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها العميد عبيد مبارك الكتبي إلى القرية العالمية، بحضور العميد هشام ناصر السويدي، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعقيد أحمد سالم المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، وعدد من الضباط وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات والمؤسسات في إمارة دبي، وممثلي إدارة القرية العالمية.

وأكد العميد عبيد الكتبي أن القرية العالمية تُعد فعالية ذات أهمية كبيرة نظراً للعدد الهائل لمرتاديها، مبيناً أن لجنة تأمين الفعاليات عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع المعنيين في القرية العالمية لمناقشة كل المستجدات نظراً لتطور العمل في القرية سنوياً بهدف تذليل الصعوبات والعراقيل أمام زوارها.

وأضاف "القرية العالمية أصبحت وجهة سياحية وتجارية عالمية جاذبة ينتظر موسمها عشاق السياحة والتجارة بشغف وهذا ما أثبتته إحصائيات الزوار التي تتزايد سنويا بشكل كبير".

وفي ختام جولته الميدانية، أكد العميد عبيد الكتبي على أهمية تضافر الجهود لإخراج الموسم الـ 31 من القرية العالمية على أعلى مستوى تنظيمي يعكس القدرات الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم الفعاليات العالمية والمهمة بكل حرفية، مُشيداً في الوقت ذاته بجهود كافة أعضاء لجنة تأمين الفعاليات، وجاهزية فرق عملهم على كافة المستويات، للقيام بالمهام الأمنية والإجراءات الإدارية التي تقع على عاتقهم.