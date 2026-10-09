معالي الفريق ضاحي خلفان يتسلم "مطرقة استضافة" دبي للكونغرس العالمي للإطفاء نسخة 2028

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه مؤخراً، "مطرقة استضافة" الكونغرس العالمي للإطفاء من سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، والوفد المرافق له.

وتُعد هذه المطرقة الرمز البروتوكولي لانتقال شعلة التنظيم رسمياً إلى المدينة المستضيفة للنسخة المقبلة، إيذاناً بالبدء الفعلي للاستعدادات لاستضافة دبي هذا المحفل الدولي البارز في عام 2028.

ويأتي هذا التسليم تتويجاً للإعلان عن فوز دبي باستضافة الحدث، لتسجل دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً باعتبارها ثالث دولة في العالم والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بهذا الشرف، تزامناً مع النجاحات التي حققها المؤتمر منذ انطلاق نسخته الأولى في واشنطن عام 2024.

ويمثل هذا الفوز تجسيداً للمكانة العالمية المرموقة التي تتبوأها الإمارة، وما حققه قطاع الدفاع المدني في دبي من تميز وحضور دولي فاعل في مسيرة تطوير قطاع الإطفاء والسلامة.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة دبي 2028 مشاركة واسعة لنخبة قطاع الإطفاء والإنقاذ، لتوحيد الرؤى والجهود نحو بناء مجتمعات أكثر أماناً، جاهزية، واستباقية في مواجهة التحديات المستقبلية.