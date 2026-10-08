48 % من أعراس المواطنين في دبي ضمن مبادرة "أعراس دبي"

عقدت اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة اجتماعها الأول، برئاسة حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، واستعرضت نتائج المبادرات الداعمة للأسرة الإماراتية.

وأظهرت النتائج وصول نسبة المشاركة في مبادرة «أعراس دبي» إلى 48% من إجمالي أعراس المواطنين في دبي خلال 2026، فيما أسهم برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، منذ إطلاقه، في تأسيس نحو 1500 أسرة إماراتية.

كما استفاد 1300 شخص من الدعم المالي، وبلغ عدد المواليد المسجلين ضمن نتائج «أعراس دبي» 472 مولوداً حتى سبتمبر 2026، فيما سجل البرنامج نسبة سعادة للمستفيدين بلغت 99.5%.