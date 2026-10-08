"رايب ماركت" يعود إلى حديقة أكاديمية شرطة دبي بفعاليات عائلية ومجتمعية متنوعة

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع سوق رايب (رايب ماركت)، عن عودة السوق المجتمعي إلى حديقة أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم، اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، وحتى 2 مايو 2027، وذلك ضمن موسم جديد يحتفي بمرور 15 عاماً على انطلاق السوق، الذي أصبح إحدى الوجهات المجتمعية والترفيهية المميزة في إمارة دبي.

ويستقبل السوق زواره يومي السبت والأحد من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، مقدماً تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والأنشطة الرياضية والصحية والعروض الحية، إلى جانب الفعاليات المخصصة للعائلات والأطفال، بما يعزز مكانته وجهةً أسبوعية تجمع مختلف فئات المجتمع.

تعزيز الحضور المجتمعي

وتأتي استضافة السوق في حديقة أكاديمية شرطة دبي في إطار الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للعائلات، تجمع بين التوعية والترفيه في أجواء تفاعلية.

وتشارك القيادة العامة لشرطة دبي طوال الموسم ببرنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة المجتمعية، يتضمن عروضاً للفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وعروضاً لإدارة التفتيش الأمني K9، وعروضاً للدوريات الفارهة التابعة لإدارة الشرطة السياحية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والتوعوية المخصصة للأطفال، ومشاركة دمية الشرطي منصور ودمية الشرطية آمنة.

وتهدف هذه المشاركات إلى تعزيز التواصل بين الشرطة والمجتمع، وإيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة ومبسطة تناسب مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في نشر الثقافة الأمنية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال والأسر.

دعم المشاريع

ويشكل سوق رايب منصة مجتمعية واقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية، حيث يتيح لأكثر من 100 مشروع صغير ومتوسط أسبوعياً فرصة عرض منتجاتهم والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز نمو المشاريع الناشئة.

ويضم السوق مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية والحرف اليدوية والأزياء والمجوهرات والإكسسوارات والمنتجات المنزلية والفنية ومستحضرات التجميل والهدايا، إلى جانب مشاركة علامات تجارية جديدة تنضم إلى السوق خلال الموسم.

كما يوفر السوق خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات التي تقدمها مشاريع محلية، تشمل وجبات الإفطار والقهوة والمأكولات الشعبية والعالمية والحلويات، بما يلبي مختلف الأذواق ويمنح الزوار تجربة متكاملة على مدار اليوم.

فعاليات ترفيهية ورياضية

ويقدم الموسم الجديد برنامجاً حافلاً بالأنشطة العائلية والترفيهية، فيشمل حديقة الحيوانات الأليفة، وركوب الخيل الصغيرة، وورش الفنون والحرف اليدوية، والألعاب الهوائية، والقطار المصغر، والألعاب الدوارة، إلى جانب عروض الموسيقى الحية والخدع السحرية والفقرات الترفيهية التي يقدمها فنانون ومواهب محلية.

ويتيح السوق للزوار المشاركة في مجموعة من الأنشطة الرياضية والصحية، تشمل جلسات اليوغا والبيلاتس المجانية، وورش التأمل والاسترخاء، إلى جانب السباحة والتنس والبادل وركوب الخيل وكرة القدم والرجبي والجمباز، بما يشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.

15 عاماً من العطاء المجتمعي

ويحتفي سوق رايب خلال الموسم الجديد بمرور 15 عاماً على تأسيسه في عام 2011، حيث انطلق بهدف دعم المزارعين المحليين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتوفير منصة تساعدهم على تسويق منتجاتهم وتوسيع قاعدة عملائهم.

ويواصل السوق، من خلال شراكته مع القيادة العامة لشرطة دبي، تقديم نموذج يجمع بين التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد المحلي والترفيه العائلي، بما ينسجم مع جهود شرطة دبي في تعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع.