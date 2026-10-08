"مجلس متعاملي طرق دبي" ينظّم جلسة حوارية لمرتادي وسائل النقل العام

نظّم مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جلسة حوارية في محطة الغبيبة للحافلات، بمشاركة مجموعة من مستخدمي الحافلات والنقل البحري ومترو دبي، وذلك للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وتطلّعاتهم المستقبلية، وكان في استقبالهم عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام وموظفي المؤسسات والقطاعات المعنيّة في الهيئة.

ويأتي تنظيم الجلسة في إطار حرص الهيئة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مستخدمي وسائل النقل العام، والاستماع إلى آرائهم وتطلّعاتهم بشأن الخدمات المقدمة، والعمل على دراستها وتقديم الحلول المناسبة، وبالتالي الارتقاء بتجربة المتعاملين، ورفع مستوى السعادة والرضا عن الخدمات المقدمة لهم.

وجرى خلال الجلسة تعريف الحضور بأبرز الخدمات والمبادرات وقنوات التواصل والتطبيقات الإلكترونية المتاحة، كما استهدفت إشراك مستخدمي النقل العام في تطوير الخدمات، وذلك من خلال الاطّلاع مباشرة على ملاحظاتهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم ودراستها، والعمل على تحسين تجربة التنقّل ومواءمة الخدمات مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات والمقترحات المرتبطة بخدمات الحافلات والنقل البحري، ومن أبرزها: زيادة عدد الرحلات والحافلات على بعض الخطوط ذات الطلب المرتفع، وزيادة محطات انتظار الحافلات المكيّفة، وتنويع خيارات استخدام بطاقات نول، إلى جانب دراسة تمديد ساعات تشغيل مترو دبي، وزيادة رحلات النقل البحري، وإطلاق خطوط وخدمات جديدة.

وفي ختام الجلسة عبر المتعاملين عن تقديرهم لما تقوم به الهيئة من تنظيم مثل هذه المجالس الحوارية، لما توفره من فرصة للتواصل المباشر مع مسؤولي الهيئة وطرح الملاحظات والمقترحات، مثمنين حرص الهيئة على الاستماع إلى مستخدمي النقل العام وإشراكهم في مسيرة تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة التنقل في إمارة دبي.