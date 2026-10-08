بلجيكا تستعرض خلال «ويتيكس» حلولاً لرفع كفاءة القطاعات الحيوية

يحتضن الجناح الدولي لمملكة بلجيكا في «ويتيكس» 2026، أربع شركات ومؤسسات بلجيكية، من بينها المركز الاقتصادي والتجاري البلجيكي ووكالة والونيا للتصدير والاستثمار «AWEX».

وتستعرض الشركات البلجيكية خبراتها وحلولها المبتكرة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والاستدامة، والتقنيات البيئية وحلول التبريد، والتقنيات الرقمية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد، وتطوير منظومات أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»:

«تعكس المشاركة السنوية للشركات البلجيكية في معرض «ويتيكس»، متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا، والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون في قطاعات المياه والطاقة النظيفة والبيئة والاقتصاد الدائري والتقنيات المناخية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويحقق الازدهار للشعبين».

ومن جانبه، قال ريك فان دروجنبروك، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «أصبح معرض «ويتيكس» ملتقى مهماً يجمع الخبرات البلجيكية والإماراتية، ويوفر فرصاً لتحويل الابتكار إلى شراكات ملموسة.

ومن خلال الجناح البلجيكي، تتمكن شركاتنا من استعراض حلول عملية في مجالات المياه والطاقة النظيفة والتقنيات البيئية والعمل المناخي، إلى جانب التواصل المباشر مع الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف أنحاء المنطقة.

ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الروابط، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المستدام بين بلجيكا ودولة الإمارات العربية المتحدة».

من ناحيتها، قالت إديث مايو، المفوضة التجارية في وكالة والونيا للتصدير والاستثمار «AWEX»، بلجيكا: «نفخر بتقديم ابتكارات والونيا في «ويتيكس 2026»، فمن خلال الجناح البلجيكي، تستعرض شركات «جون كوكريل» و«سي إي إس آي باور إكستشنجر» و«شريدير» و«كوريوم تيك»، خبراتها وحلولها في مجالات الهيدروجين الأخضر، والمبادلات الحرارية، والإضاءة الذكية، ومعالجة المياه.

أربع شركات يجمعها طموح واحد: المساهمة في تطوير حلول طاقة مستدامة، وبنى تحتية أكثر ذكاءً، من أجل مستقبل أكثر نظافة واستدامة».