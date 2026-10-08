بلجيكا تستعرض خلال «ويتيكس» حلولاً لرفع كفاءة القطاعات الحيوية

وتستعرض الشركات البلجيكية خبراتها وحلولها المبتكرة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والاستدامة، والتقنيات البيئية وحلول التبريد، والتقنيات الرقمية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد، وتطوير منظومات أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل.
«تعكس المشاركة السنوية للشركات البلجيكية في معرض «ويتيكس»، متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا، والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون في قطاعات المياه والطاقة النظيفة والبيئة والاقتصاد الدائري والتقنيات المناخية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويحقق الازدهار للشعبين».
ومن خلال الجناح البلجيكي، تتمكن شركاتنا من استعراض حلول عملية في مجالات المياه والطاقة النظيفة والتقنيات البيئية والعمل المناخي، إلى جانب التواصل المباشر مع الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف أنحاء المنطقة.
ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الروابط، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المستدام بين بلجيكا ودولة الإمارات العربية المتحدة».
أربع شركات يجمعها طموح واحد: المساهمة في تطوير حلول طاقة مستدامة، وبنى تحتية أكثر ذكاءً، من أجل مستقبل أكثر نظافة واستدامة».