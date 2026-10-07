إطلاق الهوية البصرية الجديدة للعنونة لمناطق دبي‏

‏5 ألوان تعكس الخصائص الجغرافية لمناطق إمارة دبي

استبدال أكثر من 2000 لوحة في خمس مناطق في المرحلة الأولى

دبي. هيئة الطرق والمواصلات. 7 أكتوبر 2026: ‏

أطلقت اللجنة العليا للتخطيط الحضري بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ‏وبلدية دبي، الهوية البصرية الجديدة والارتقاء بنظام العنونة في مناطق في إمارة دبي، ‏وتشمل تركيب واستبدال لوحات التعريف بالمناطق وأسماء الشوارع الداخلية وأرقام ‏المنازل، بتصاميم وألوان موحدة تعكس الخصائص الجغرافية لكل منطقة، وذلك من ‏خلال استشاري متخصص في تصميم لوحات العنونة، وتسهم في تسهيل الاستدلال ‏على المواقع والوصول إليها، وتعزيز جمالية الشوارع والأحياء السكنية والمناطق ‏التجارية.‏

ويأتي إطلاق الهوية البصرية الجديدة للعنونة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى طرح ‏منظومة متكاملة وواضحة للعنونة، تواكب النمو العمراني المتسارع في إمارة دبي، ‏وتتجاوز دورها الإرشادي لتصبح جزءاً من الهوية البصرية للمناطق، وتسهم في تعزيز ‏جمالية الشوارع ومرافق الطريق، وإبراز الخصائص الجغرافية والحضرية التي تتميز بها ‏مناطق الإمارة.‏

وتشمل الخطة تطبيق الهوية الجديدة للعنونة في 186 منطقة موزعة على 19 قطاع ‏بمختلف أنحاء دبي، وفق برنامج تنفيذي مرحلي يبدأ خلال الربع الأخير من عام 2026 ‏ويستمر حتى عام 2030، وستبدأ الهيئة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لهذا العام، ‏حيث تتضمن تركيب واستبدال أكثر من 2000 لوحة في خمس مناطق، هي: زعبيل 1، ‏وزعبيل 2،‎ ‎وند الشبا، والخوانيج 1، ونزوه، وفق الهوية البصرية المعتمدة لكل منطقة.‏

وتتضمن الهوية البصرية الجديدة للعنونة خمسة ألوان، جرى تصميمها بما يعكس هوية ‏المناطق وخصائصها الجغرافية، ويسهم في إضفاء طابع بصري مميز على كل منطقة، مع ‏المحافظة على وضوح وتناسق منظومة العنونة على مستوى الإمارة. وروعي في اختيار ‏الألوان ارتباطها بطبيعة المناطق، وعلى سبيل المثال: يرمز اللون الأزرق إلى المناطق ‏القريبة من البحر، فيما يرمز اللون الذهبي إلى المناطق التي تتمتع بطبيعة صحراوية، ‏وهو ما يعكس تنوع البيئات والمكونات الحضرية في دبي.‏

وتشمل الهوية الجديدة لوحات التعريف بالقطاعات والمناطق، ولوحات أسماء الشوارع ‏الداخلية، وأرقام المنازل، مع تطوير تصاميمها وألوانها بما يحقق التكامل البصري بين ‏مختلف عناصر العنونة، فيما تشمل المخرجات المستقبلية للمشروع تطبيق الهوية على ‏مواقف الحافلات والتطبيقات الذكية ولوحات خرائط المناطق، وسيتم توفيرQR-code ‎يشمل التعريف بالقطاعات والمناطق ومعاني أسماء الشوارع والمناطق وأماكن الجذب ‏وغيرها.‏

وحددت الهيئة، بالتنسيق مع بلدية دبي، مجموعة من المعايير لتحديد أولوية المناطق ‏المشمولة بالتنفيذ، وهي: النمو العمراني والكثافة السكانية، وحيوية ومركزية المناطق ‏ومواقع الجذب السياحي والسكني، إلى جانب نسبة الشوارع غير المعنونة، مما يضمن ‏تنفيذ المشروع وفق التطور العمراني والاحتياجات السكانية في مختلف مناطق الإمارة.‏

وفي إطار استكمال تطبيق الهوية الجديدة لنظام العنونة، تم التنسيق مع بلدية دبي ‏واستكمال واعتماد التصاميم النهائية للوحات ترقيم المنازل، والتي تتضمن رقم ‏‏«مكاني» ورمز الاستجابة السريعة‏‎ (QR Code) ‎الخاص بكل موقع، مع ضمان تناسق ‏ألوانها مع لوحات نظام العنونة الجديد، بما يعزز التكامل البصري وتوحيد الهوية ‏وسهولة تحديد المواقع‎.‎