إطلاق الهوية البصرية الجديدة للعنونة لمناطق دبي‏

5 ألوان تعكس الخصائص الجغرافية لمناطق إمارة دبي
استبدال أكثر من 2000 لوحة في خمس مناطق في المرحلة الأولى
دبي. هيئة الطرق والمواصلات. 7 أكتوبر 2026:
أطلقت اللجنة العليا للتخطيط الحضري بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، الهوية البصرية الجديدة والارتقاء بنظام العنونة في مناطق في إمارة دبي، وتشمل تركيب واستبدال لوحات التعريف بالمناطق وأسماء الشوارع الداخلية وأرقام المنازل، بتصاميم وألوان موحدة تعكس الخصائص الجغرافية لكل منطقة، وذلك من خلال استشاري متخصص في تصميم لوحات العنونة، وتسهم في تسهيل الاستدلال على المواقع والوصول إليها، وتعزيز جمالية الشوارع والأحياء السكنية والمناطق التجارية.
ويأتي إطلاق الهوية البصرية الجديدة للعنونة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى طرح منظومة متكاملة وواضحة للعنونة، تواكب النمو العمراني المتسارع في إمارة دبي، وتتجاوز دورها الإرشادي لتصبح جزءاً من الهوية البصرية للمناطق، وتسهم في تعزيز جمالية الشوارع ومرافق الطريق، وإبراز الخصائص الجغرافية والحضرية التي تتميز بها مناطق الإمارة.
وتشمل الخطة تطبيق الهوية الجديدة للعنونة في 186 منطقة موزعة على 19 قطاع بمختلف أنحاء دبي، وفق برنامج تنفيذي مرحلي يبدأ خلال الربع الأخير من عام 2026 ويستمر حتى عام 2030، وستبدأ الهيئة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لهذا العام، حيث تتضمن تركيب واستبدال أكثر من 2000 لوحة في خمس مناطق، هي: زعبيل 1، وزعبيل 2، وند الشبا، والخوانيج 1، ونزوه، وفق الهوية البصرية المعتمدة لكل منطقة.
وتتضمن الهوية البصرية الجديدة للعنونة خمسة ألوان، جرى تصميمها بما يعكس هوية المناطق وخصائصها الجغرافية، ويسهم في إضفاء طابع بصري مميز على كل منطقة، مع المحافظة على وضوح وتناسق منظومة العنونة على مستوى الإمارة. وروعي في اختيار الألوان ارتباطها بطبيعة المناطق، وعلى سبيل المثال: يرمز اللون الأزرق إلى المناطق القريبة من البحر، فيما يرمز اللون الذهبي إلى المناطق التي تتمتع بطبيعة صحراوية، وهو ما يعكس تنوع البيئات والمكونات الحضرية في دبي.
وتشمل الهوية الجديدة لوحات التعريف بالقطاعات والمناطق، ولوحات أسماء الشوارع الداخلية، وأرقام المنازل، مع تطوير تصاميمها وألوانها بما يحقق التكامل البصري بين مختلف عناصر العنونة، فيما تشمل المخرجات المستقبلية للمشروع تطبيق الهوية على مواقف الحافلات والتطبيقات الذكية ولوحات خرائط المناطق، وسيتم توفيرQR-code يشمل التعريف بالقطاعات والمناطق ومعاني أسماء الشوارع والمناطق وأماكن الجذب وغيرها.
وحددت الهيئة، بالتنسيق مع بلدية دبي، مجموعة من المعايير لتحديد أولوية المناطق المشمولة بالتنفيذ، وهي: النمو العمراني والكثافة السكانية، وحيوية ومركزية المناطق ومواقع الجذب السياحي والسكني، إلى جانب نسبة الشوارع غير المعنونة، مما يضمن تنفيذ المشروع وفق التطور العمراني والاحتياجات السكانية في مختلف مناطق الإمارة.
وفي إطار استكمال تطبيق الهوية الجديدة لنظام العنونة، تم التنسيق مع بلدية دبي واستكمال واعتماد التصاميم النهائية للوحات ترقيم المنازل، والتي تتضمن رقم «مكاني» ورمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بكل موقع، مع ضمان تناسق ألوانها مع لوحات نظام العنونة الجديد، بما يعزز التكامل البصري وتوحيد الهوية وسهولة تحديد المواقع.