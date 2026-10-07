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15 أكتوبر تكريم الفائزين بجائزة دبي للنقل المستدام

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البيان
دبي
منى العصيمي
منى العصيمي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن النجاح اللافت الذي حققته جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الرابعة عشرة لعام 2026.

والذي تجسّد في استقطاب أكثر من 750 طلباً من مختلف القطاعات والفئات المستهدفة بنسبة تجاوزت 400 % من المستهدف، جاء مدعوماً بمنظومة متكاملة من الشراكات الاستراتيجية مع 7 نُخَبٍ من المؤسسات الوطنية الرائدة التي تمثّل نماذج متميزة للابتكار والاستدامة والتميّز المؤسسي في دولة الإمارات.

ويؤكّد الإقبال الواسع الذي سجّلته الدورة الحالية، التي سيقام حفل تكريم الفائزين بدورتها الرابعة عشرة 2026، في 15 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، على المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الجائزة كمنصة إقليمية مؤثّرة لدعم الأفكار والمشروعات الرائدة في مجال النقل المستدام، وترسيخ ثقافة الابتكار.

وقد شهدت الدورة الرابعة عشرة تطوّرات نوعية شملت تطوير فئات الجائزة، واستحداث جوائز جديدة، ورفع عدد الجوائز إلى 12 جائزة موزعة على أربع فئات رئيسة هي: النخبة، والاستدامة، والتكامل، والابتكار.

وقالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة:

«تحظى الدورة الرابعة عشرة للجائزة بدعم جهات بارزة، هي: هيئة كهرباء ومياه دبي وإينوك كراعيين استراتيجيين، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة ذ.م.م والفهيم للسيارات كراعيين ذهبيين، إلى جانب باركن ومدى ميديا وجمارك دبي كرعاة فضيين، في خطوة تعكس التزام هذه المؤسسات بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وتحفيز الابتكار في قطاع النقل والتنقّل».