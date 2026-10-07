ضاحي خلفان يستقبل القنصل العام الهندي

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في مكتبه صباح أمس الدكتور إيمادي فيشنو فاردان ريدي، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، الذي قدم للسلام على معاليه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدولة وجمهورية الهند في شتى المجالات.كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومناقشة عدد من المواضيع والقضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.