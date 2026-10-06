«كابسات» و«سات إكسبو» يجمعان قطاعات الإعلام والفضاء في دبي

انطلقت في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، أمس، فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من معرض «كابسات»، الحدث المتخصص في المحتوى وتكنولوجيا الإعلام والحلول السمعية والبصرية الاحترافية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالتزامن مع الدورة الثانية من معرض «سات إكسبو» المتخصص في الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء، وتستمر فعاليات الحدثين حتى يوم غد.

حضر افتتاح الفعاليات بطي سعيد الكندي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، الذي قام بجولة في المعرضين، والتقى عدداً من العارضين والشركاء، واطلع على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الجهات المشاركة.

ويجمع الحدثان قطاعات المحتوى والإنتاج والبث والتوزيع والاتصالات والأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء، إلى جانب الأنظمة السمعية والبصرية الاحترافية، بما يوفر منصة لتبادل الخبرات واستكشاف التقنيات الجديدة وبناء الشراكات وفرص الأعمال.

ويستقطب «كابسات 2026» أكثر من 18,800 زائر، وما يزيد على 450 شركة عارضة و700 علامة تجارية من أكثر من 120 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً يقدمون أكثر من 50 ساعة من المحتوى المتخصص. فيما يشارك في «سات إكسبو» أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 70 دولة، إلى جانب أكثر من 80 متحدثاً وخبيراً.

وقال راجيندرا سالغاونكار، رئيس المبيعات لفعاليات المعارض في شركة «إن دي» (inD)، إن إقامة المعرضين بالتزامن تعكس التقارب المتزايد بين قطاعات الإعلام والبث والأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء، مشيراً إلى أن الحدثين يجمعان رواد القطاع والمبتكرين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا لتبادل المعارف وبناء الشراكات واستكشاف الفرص التجارية.

ويقدم «كابسات 2026» برنامجاً متخصصاً يتناول استراتيجيات المحتوى وتحقيق الإيرادات والذكاء الاصطناعي وأشكال السرد الجديدة، إلى جانب جلسات تبحث مستقبل البث، والتجارب الغامرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإعلام القائم على الحوسبة السحابية، واستراتيجيات المحتوى متعددة المنصات.

كما تعود فعالية «كونتنت فيرس دايركتر كات» ليوم واحد، إلى جانب «صالون الإنتاج المشترك»، الذي يجمع صناع المحتوى والمنتجين والمستثمرين لاستكشاف فرص التمويل والإنتاج والتعاون الدولي.

وسلط ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج، الضوء على التطور المتسارع الذي تشهده دبي مركزاً عالمياً لإنتاج المحتوى، مؤكداً أن الابتكار يواصل إعادة رسم ملامح قطاعات الإعلام والبث والترفيه، وأن مدينة دبي للاستديوهات توفر منظومة متكاملة وبنية تحتية متخصصة تدعم إنتاج المحتوى ونمو الشركات والمواهب الإبداعية.

في المقابل، يوفر «سات إكسبو» منصة متخصصة لتسريع نمو قطاعات الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء، من خلال عرض الابتكارات والتقنيات الجديدة وفعاليات التواصل والشراكات ومناطق مخصصة للشركات الناشئة.

كما تنطلق اليوم قمة «سات إكسبو» تحت عنوان «من سباق الفضاء إلى التعاون الدولي في المدارات – مستقبل للجميع»، بمشاركة خبراء في الفضاء والتكنولوجيا والروبوتات والاتصالات والجهات التنظيمية.

ويمثل انتقال «كابسات» و«سات إكسبو» إلى مركز دبي للمعارض خطوة تعزز التكامل بين قطاعات الإعلام والفضاء والتكنولوجيا، وتوفر فرصاً جديدة للتعاون واكتشاف الحلول الحديثة، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصادات الإبداعية والرقمية والفضائية.