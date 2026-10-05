«فرجان دبي» تستعد لرمضان بـ«مزرّاي» لاحتياجات المرأة

نظمت مؤسسة فرجان دبي معرض «مزرّاي» لاحتياجات المرأة على مدار ثلاثة أيام في حوي ند الشبا، بمشاركة 7 محال متخصصة في القطع والمخاوير والمستلزمات النسائية، إلى جانب مقهيين، ومنطقة مخصصة للتصوير.

وجاء المعرض استعداداً لشهر رمضان المبارك، وقدم للزائرات مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات في أجواء جمعت بين التسوق والضيافة والترفيه، بما أتاح لهن التعرف إلى المشروعات المحلية، والاستفادة من منتجاتها وخدماتها.

وأكدت علياء الشملان، مدير المؤسسة ، أن تنظيم «مزرّاي» يأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم فعاليات، تلبي احتياجات أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن تنوع المشاركين يعكس أهمية دعم المشروعات المحلية، وإتاحة الفرصة لها للتواصل المباشر مع أفراد المجتمع.

وأضافت أن فرجان دبي تواصل تفعيل حوي ند الشبا، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تستهدف الأسرة الإماراتية، وتوفر مساحات للتواصل والتفاعل المجتمعي، إلى جانب إتاحة المجال للمشروعات والمبادرات المحلية لعرض منتجاتها وخدماتها.