«كهرباء دبي» تبحث مع وفد «جورجتاون» تعزيز الاقتصاد الأخضر

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقر الهيئة الرئيسي بمبنى «الشراع»، وفداً من جامعة جورجتاون، ضم نحو 45 طالباً وعضواً من هيئة التدريس والموظفين.

وذلك ضمن منصة «الشباب والأوساط الأكاديمية» التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتعزيز تبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الرائدة في الاقتصاد الأخضر.

وترأس وفد الجامعة براشانت مالافيا، نائب العميد للبرامج في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بالجامعة، وراج م. ديسي، أستاذ التنمية الدولية والمدير المشارك لبرنامج الماجستير في الأعمال الدولية والسياسات في كلية والش للخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون.

حضور

حضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس لمركز الاستدامة والابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي، والرئيس المشارك لمنصة «الشباب والأوساط الأكاديمية» في المنظمة.

وسلط معالي سعيد محمد الطاير الضوء على دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب، مؤكداً أهمية تعزيز التفاعل مع المؤسسات الأكاديمية، وتطوير قدرات القادة الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

مسيرة

واستعرض معاليه مسيرة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، مسلطاً الضوء على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والدور المهم لأنظمة تخزين الطاقة في ضمان موثوقية واستمرارية الإمداد الكهربائي، إلى جانب جهود الهيئة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعظيم كفاءة الموارد، بما في ذلك الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة عن إنتاج الكهرباء والمياه.

كما تناول نهج الهيئة في إشراك القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الكبرى، ولا سيما من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة، وأبرز اللوائح والأطر التنظيمية التي دعمت هذا النهج، وأهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب جهود الهيئة في تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه.

جولة

وقام الوفد بجولة في المعرض المقام في مبنى «الشراع»، اطلع خلالها على تطور قطاع الكهرباء والمياه في دبي، ودور الهيئة في دعم التنمية، ومشاريعها في الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة حتا للطاقة الكهرومائية، إضافة إلى جهودها في التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.