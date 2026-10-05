ضابطان عراقيان يشيدان بنموذج شرطة دبي

أكد ضابطان من حكومة إقليم كردستان في العراق أن الابتكار والتعاون الدولي يشكلان ركيزتين أساسيتين لمستقبل العمل الشرطي، وذلك عقب مشاركتهما في الدبلوم التخصصي للابتكار والقيادات الشرطية (PIL)، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان، في تجربة مهنية متقدمة عكست تطور مفاهيم العمل الأمني عالمياً.

وشارك في البرنامج كل من النقيب محمد حيدر محمد بنديان، رئيس قسم التنسيق في وزارة الداخلية، والملازم أول منصور مظفر سوارا من قسم الأدلة الجنائية، بدافع تطوير مهاراتهما المهنية والاطلاع على أحدث الممارسات الشرطية.

وأكد الضابطان أن ريادة دولة الإمارات في مجالات الابتكار والتميز كانت دافعاً رئيساً للمشاركة في هذا البرنامج النوعي.

وفي استعراضهما لأبرز ما اكتسباه، شدد النقيب محمد حيدر على البعد الإنساني في العمل الشرطي، مشيراً إلى أن الخدمة الحقيقية للمجتمع تبدأ من داخل الإنسان نفسه، فيما أوضح الملازم أول منصور مظفر أن البرنامج عزز أهمية الاعتماد على الأدلة العلمية في مواجهة التحديات الأمنية الحديثة.