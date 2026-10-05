رفع راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات في «الشراع»

رفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية لعام 2025، وذلك في «الشراع»، المقر الرئيسي الجديد للهيئة ، بحضور وفد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة الدكتور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ضم إيمان محمد السويدي، مدير إدارة تنفيذي للتقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وأحمد حريمل، مدير إدارة الخدمات والتميز الحكومي في المجلس التنفيذي، كما حضر النواب التنفيذيون للرئيس في الهيئة.

وقد فازت الهيئة براية حمدان لتحقيقها أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360، وريادتها في تعزيز جودة الحياة وسعادة المتعاملين، من خلال تبسيط رحلة المتعامل، وإعادة هندسة العمليات، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية، لتقديم خدمات استباقية ومتكاملة ومبتكرة وآمنة، توفر وقت وجهد المتعاملين، وتحقق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة : «نعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، لتوفير خدمات استباقية ومتكاملة، تتمحور حول المتعامل، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وسعادة المجتمع.

ونفخر بفوز الهيئة براية حمدان بن محمد للخدمات الحكومية لعام 2025، حيث يشكل هذا الإنجاز نجاح الهيئة في تحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360، كما يمثل دافعاً لنا لمواصلة الارتقاء بخدماتنا، وتحقيق مستويات جديدة من التميز الحكومي».

وأشاد معالي الطاير بجهود فرق العمل في الهيئة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً مواصلة الهيئة الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لتطوير خدمات أكثر كفاءة وسلاسة واستباقية، بما يحقق أعلى مستويات سعادة المتعاملين ويعزز تجربتهم، ويرسخ ريادة دبي العالمية في الخدمات الحكومية.

مشاريع استثمارية

وشملت جهود الهيئة تحسين 22 خدمة موجهة للمتعاملين دعماً لتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية في دبي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، إلى جانب تطوير وتحسين 8 خدمات مدمجة ضمن دورة التحسين لعام 2025، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وأسفرت جهود الهيئة عن تحقيق نتائج نوعية، انعكست مباشرة على تجربة المتعاملين، حيث أصبحت 100 % من الخدمات ذاتية لا تتطلب زيارة المتعامل، وبلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 100 %، إضافة إلى تحقيق نسبة 99.6 % في التبني الرقمي للخدمات.

كما سجلت الهيئة نتائج متميزة في مؤشرات تجربة المتعاملين خلال عام 2025، حيث بلغ المستوى العام لجودة الخدمات 96.3 %، وحقق مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي 98.9 % وفقاً لقياسات هيئة دبي الرقمية، فيما وصل مستوى الثقة العام للمتعاملين في خدمات الهيئة إلى 98.4 %.

إضافة إلى ذلك بلغت نسبة سعادة شركاء تقديم الخدمة 99.19 %، ونسبة سعادة المتعاملين من أصحاب الهمم 98.02 %، ونسبة حل والرد على مشاركات المتعاملين (اقتراحات وملاحظات وشكاوى) 100 %، فيما بلغ مستوى جودة الخدمة في مركز اتصال هيئة كهرباء ومياه دبي «مركز رعاية المتعاملين» 97.58 %، بما يؤكد نجاح الهيئة في ترسيخ منظومة متكاملة للخدمات الحكومية الرقمية والاستباقية، التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.