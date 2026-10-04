شرطة دبي تناقش الاستدامة المالية وإدارة الموارد

ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، الاجتماع الرابع لمجلس الاستدامة المالية، بحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة مستهدفات الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتطوير منظومة الإنفاق، بما يدعم الأولويات الاستراتيجية، ويرسخ أفضل الممارسات في العمل المالي المؤسسي.

واستعرض الاجتماع القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، وما تم إنجازه بشأنها، إلى جانب مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بالأداء المالي، وكفاءة استخدام الموارد.

واطلع المجلس على مؤشر الاستدامة المالية ونتائجه، ومستجدات خطة تنمية الإيرادات، إلى جانب نتائج خطة ترشيد الإنفاق والإنفاق المتعقل، وما تحقق ضمن مشروع كفاءة الإنفاق، بما يسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ المالي، كما استعرض الاجتماع مجموعة من الأمثلة والممارسات المرتبطة بكفاءة الإنتاج، وخريطة تطبيق كفاءة الإنفاق وتحسين التكلفة، إضافة إلى أثر تطبيق دليل كفاءة الإنفاق في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للموارد المالية.

وناقش أعضاء المجلس أبرز التحديات المرتبطة بتنفيذ الخطط والمبادرات، والفرص المتاحة لتطوير آليات العمل وتعزيز التكامل بين الجهات والفرق المعنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات المجلس، ورفع مستويات الكفاءة والاستدامة على المدى الطويل.

وفي ختام الاجتماع أكد اللواء الدكتور أحمد زعل أن الاستدامة المالية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير الأدوات والممارسات، التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وربط القرارات المالية بالأولويات، والنتائج المستهدفة.

وقال: «نواصل العمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد، وتحويل فرص التحسين إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس، ونسعى من خلال المجلس إلى تعزيز التكامل بين مختلف فرق العمل، وتطوير الحلول والممارسات التي تدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة واستدامة».

وأشاد بجهود أعضاء المجلس وفرق العمل، وجميع العاملين على تنفيذ المبادرات والخطط المرتبطة بالاستدامة المالية، مثمناً ما يبذلونه من جهود في متابعة مؤشرات الأداء وتطوير المبادرات وتحقيق المستهدفات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والبناء على النتائج المحققة خلال المرحلة المقبلة.