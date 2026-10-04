«كابسات» و«سات إكسبو» غداً في دبي

تنطلق فعاليات معرضي «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026» غداً في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، لتجمع على مدى ثلاثة أيام نخبة من القادة والخبراء العالميين في مجالات الإعلام والبث وإنتاج المحتوى والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية والأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء، ضمن منصة متكاملة تتيح تعزيز الأعمال والابتكار واستكشاف آفاق التعاون المستقبلية.

وتعِدُ الدورة الثالثة والثلاثون من «كابسات»، التي تستمر حتى 7 أكتوبر، بإبراز أحدث التطورات في مجالات إنتاج المحتوى والبث والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية والغامرة.

كما تستضيف دبي في الوقت عينه الدورة الثانية من قمة «سات إكسبو»، التي تجمع منظومة الأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات المتقدمة العالمية، بدءاً من تصنيع الأقمار الاصطناعية وخدمات الإطلاق والأنظمة الأرضية، ووصولاً إلى التطبيقات النهائية وخدمات الاتصال وتحليلات البيانات الفضائية.

ومن المتوقع أن يستقطب «كابسات 2026» أكثر من 18800 زائر، وما يزيد على 450 شركة عارضة و700 علامة تجارية من أكثر من 120 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً وخبيراً، مع أكثر من 50 ساعة من المحتوى المتخصص.