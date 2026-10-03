«محمد بن راشد للفضاء» يستعرض إنجازات الإمارات وقدراتها في قطاع الفضاء



يشارك مركز محمد بن راشد للفضاء في المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا في تركيا خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، ضمن جناح الإمارات للفضاء، في مشاركة تستعرض تطور قطاع الفضاء في الدولة، وإنجازات برامجه الوطنية، وإسهاماته في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء وتطوير تقنياته.

ويجمع جناح الإمارات للفضاء مركز محمد بن راشد للفضاء وعدداً من الجهات الوطنية العاملة في القطاع، إلى جانب الشركات الناشئة، لتقديم صورة متكاملة عن منظومة الفضاء في الدولة، وإبراز ما حققته من تقدم في تطوير القدرات الوطنية وتنفيذ البرامج والمشاريع، وتعزيز حضورها في المجتمع الفضائي العالمي.

وتستعرض مشاركة المركز أبرز مشاريعه في مجالات استكشاف القمر، ورصد الأرض، والمهمات الفضائية المأهولة، وبناء القدرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

كما يشهد الجناح عرض مجسمات للقمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» والمستكشف راشد 2، إلى جانب مواد تعريفية تسلط الضوء على مجموعة من مهام المركز وبرامجه.

ويشكل برنامج الإمارات لرواد الفضاء محوراً رئيسياً آخر في مشاركة المركز، إذ يلتقي رواد الفضاء الإماراتيون بالزوار، ويشاركون في جلسات حوارية تستعرض مسيرة الدولة في مجال المهمات الفضائية المأهولة.