الرئيس التنفيذي لـ "فلاي دبي": تحقيق رسمي شامل جار حالياً بشأن الرحلة FZ 1073

صرح الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث في بيان صدر اليوم، الجمعة، إن تحقيقا رسميا ⁠شاملا يجري حاليا في واقعة ‌تتعلق بالسلامة حدثت في ‌قمرة قيادة طائرة ‌كانت متجهة ‌من دبي ‌إلى تل ​أبيب قبل أن ‌تحول ​مسارها ⁠إلى السعودية ​في ⁠30 سبتمبر .

وقال في البيان: "في 30 سبتمبر، تم تحويل مسار رحلة فلاي دبي FZ 1073 من دبي إلى تل أبيب للهبوط في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، إثر واقعه أمنية حدثت في قمرة القيادة.





نحن سعداء بسلامة جميع مسافري الرحلة وكان عددهم 172 راكباً بالإضافة إلى أفراد طاقمنا. بما في ذلك كابتن الطائرة الذي عاد إلى دولة الامارات بعد الحصول على التقييم الطبي اللازم. ونحن مستمرون في توفير كل الدعم للمتأثرين.

أود أن أتقدم بجزيل الشكر للكابتن الشجاع الذي تولى قيادتها، وطيارينا المناوبين الذين أّمّنوا الطائرة وهبطوا بها بسلام وبالاضافة إلى طاقم الرحلة. أود أن أعبر عن امتناني لجميع المسافرين على متن الطائرة الذين ساعدوا طاقمنا خلال هذا الموقف الصعب.

وبالنيابة عن فلاي دبي اتوجه بجزيل الشكر للسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على استجابتهم السريعة والمهنية في هذه الظروف الاستثنائية. والشكر موصول للسلطات وجميع الجهات المختصة في دولة الإمارات على دعمهم لمسافرينا وطواقمنا خلال عودتهم للدولة بأمان.

وبناءً على طلب السلطات المختصة، قمنا بتعليق عملياتنا مؤقتًا إلى تل أبيب حتى إشعار آخر. فرقنا تعمل على مدار الساعة لدعم الركاب المتأثرين ومساعدتهم على الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

أعلم أن هناك العديد من الأسئلة حول ما حدث على متن الرحلة FZ 1073. هناك تحقيق رسمي كامل من السلطات المختصة وبدعم كامل من فلاي دبي، من المهم أن نترك لهذه العملية اكتشاف الحقائق.

نحن ممتنون للغاية لسلامة جميع من كانوا على متن الرحلة FZ 1073، وللدعم المستمر من عملائنا وموظفينا وشركائنا في القطاع.

ستظل السلامة دائماً وأبداً أعلى أولوياتنا."