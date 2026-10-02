شراكة أكاديمية لربط التعليم الصحي بالإدارة والاقتصاد

بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وقّعت جامعة دبي الطبية وجامعة دبي مذكرة تفاهم تؤسس لتعاون أكاديمي استراتيجي هو الأول من نوعه بين الجامعتين.

وقّع المذكرة الأستاذ الدكتور شريف خليفة، نائب مدير جامعة دبي الطبية للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الصيدلة، والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، بحضور قيادات الجامعتين.

وتنقل المذكرة التعاون بين الجامعتين إلى مستوى تطبيقي، من خلال تبادل الطلبة، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في تقديم مقررات تجمع العلوم الصحية بالإدارة والاقتصاد.

وتشمل مجالات التعاون تدريس مقررات في الإدارة واقتصاديات الصحة والدواء لطلبة التخصصات الطبية والصحية، بما يكسب الطلبة كفاءات وفهم لإدارة المؤسسات الصحية، وريادة الأعمال، وتحويل الابتكار في المجال. الصحي إلى خدمات ومشروعات قابلة للتطبيق.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: «تضيف هذه الشراكة إلى التعليم الصحي فهماً للاقتصاد والإدارة، يُمكّن خريجاتنا من تطوير الخدمات، وإدارة الموارد بكفاءة، وتأسيس مشروعات تدعم القطاع الصحي واقتصاد الدولة. وأقول لطالباتنا الجديدات: الكفاءة العلمية مسؤولية، والرحمة بالمريض والأخلاق المهنية جزء أساسي منها.

احرصن على صون كرامة المريض وخصوصيته، والعمل بروح الفريق واحترام دور كل تخصص، وحافظن على هويتكن وقيمكن مع الانفتاح على المعرفة. تحتاج الإمارات إلى كفاءات تجمع العلم وحسن القرار والمسؤولية تجاه المجتمع، وتُسهم في بناء قطاع صحي يواكب احتياجات الدولة وطموحاتها».

وبدوره قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن الشراكة تمثل استثماراً مباشراً في رأس المال البشري، وقال: «يمثل الاقتصاد الصحي ركيزة مهمة في تطوير الخدمات الطبية وتحسين نتائجها، عبر توجيه الموارد بكفاءة وضمان وصول الرعاية النوعية إلى مستحقيها».

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور شريف خليفة: «ستُترجم المذكرة إلى خطوات واضحة داخل البيئة الأكاديمية، تشمل تبادل الطلبة، وتدريس مقررات مشتركة بمشاركة أساتذة من الجامعتين، وإدخال موضوعات الإدارة والاقتصاد واقتصاديات الدواء ضمن تجربة طلبة التخصصات الصحية. هدفنا تخريج ممارسين صحيين يفهمون جودة الرعاية وكلفتها واستدامتها، ويمتلكون القدرة على قيادة المؤسسات وتأسيس مشروعات تخدم القطاع».

وقال الدكتور عيسى البستكي: «يجمع هذا التعاون خبرة جامعة دبي في الاقتصاد والإدارة وريادة الأعمال مع خبرة جامعة دبي الطبية في التعليم الطبي والصحي. وسيوفر للطلبة تجربة متعددة التخصصات، تتيح لهم التعلم من أساتذة الجامعتين وتبادل الخبرات بينهما، وتمنحهم أدوات عملية للتعامل مع التحديات الصحية من منظور علمي واقتصادي متكامل».

وجرى الإعلان عن توقيع المذكرة ضمن احتفالية المعطف الأبيض التي نظمتها جامعة دبي الطبية في مقر غرف دبي، احتفاء بانضمام 461 طالبة جديدة إلى كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم الصحية.

وشهد الحفل ارتداء الطالبات المعطف الأبيض وأداء قسم المهن الصحية، إيذاناً ببدء مسيرتهن الأكاديمية والمهنية.