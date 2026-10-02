غرفة «نبض» في شرطة دبي تعزز إجراءات متابعة مسار الشكوى

تماشياً مع توجهات حكومة دبي في الحرص على التعامل مع شكاوى المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة، تفقّد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، غرفة «نبض» الهادفة إلى سرعة الاستجابة والتعامل مع شكاوى المتعاملين الواردة عبر منصة 04 الحكومية، والعمل على إغلاقها، بما يحقق الهدف الاستراتيجي في إسعاد المتعاملين.

وأكد اللواء المهيري أن إنشاء غرفة «نبض»، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تحقيق أعلى معايير الجودة في أداء العمل الحكومي، وتقديم الخدمات، بما يسهم بتعزيز صورة حكومة دبي، كواحدة من أفضل الحكومات وأكثرها تقدّماً على مستوى العالم.

وبيّن أن غرفة «نبض» ستعزز إجراءات متابعة مسار الشكوى، بالإضافة إلى توفير البيانات بشكل شمولي، وتحليلها لتسمح باتخاذ القرارات الصحيحة، والتعامل مع الشكوى بحرفية عالية، مُبيناً أن الغرفة يعمل فيها موظفون متخصصون في التعامل مع شكاوى المتعاملين، والتواصل مع الجهات المُختصة في مختلف الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة المعنية، ومُقدم الشكوى، وذلك ضمن مسار مهني يُطبق معايير الجودة في هذا الشأن.