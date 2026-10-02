بلدية دبي تطلق النسخة الثالثة من «التميز في الأنظمة الغذائية» لتكريم نخبة المطاعم

أطلقت بلدية دبي النسخة الثالثة من برنامج التميز في الأنظمة الغذائية (DM Food Elite)، المنصة الرائدة لتكريم نخبة المطاعم والمنشآت الغذائية المتميزة، التي أظهرت ريادتها وتميزها والتزامها في تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، والتغذية، والاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والابتكار والتحول الرقمي في مجال سلامة الأغذية.

ويهدف البرنامج إلى إبراز المنشآت التي تتجاوز متطلبات الامتثال إلى تقديم ممارسات وتجارب متقدمة يمكن أن تشكل نماذج تحتذى في القطاع، بما يسهم في رفع مستوى جودة وسلامة الأغذية، وتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعزيز ثقة المستهلك، ودعم جودة الحياة في إمارة دبي.

وتشهد النسخة الثالثة توسعاً في فئات البرنامج من خلال إضافة فئة جديدة تحت مسمى «فئة منشآت التصنيع الغذائي»، التي ستكرم أفضل ثلاثة مصانع أغذية تتبنى أفضل الممارسات في سلامة الغذاء والحفاظ على جودته واستدامته، إلى جانب الفئات الثلاث الرئيسة للبرنامج، وهي: «التميز في فئة مطاعم الوجبات السريعة والكافيتريا»، لأفضل ثلاثة مطاعم تقدم الوجبات داخل المطاعم، و«التميز في فئة المطاعم في الفنادق» لأفضل ثلاثة مطاعم تقدم الوجبات في الفنادق، والفئة الأخيرة «التميز في فئة المطاعم المستقلة»، لأفضل ثلاثة مطاعم أو كافتيريا تقدم وجبات سريعة التحضير.

ويأتي البرنامج في إطار جهود بلدية دبي لتطوير منظومة غذائية متقدمة ومستدامة ومبتكرة، تقوم على الشراكة مع المنشآت الغذائية باعتبارها شريكاً أساسياً في الارتقاء بتجربة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والصحة والسلامة الغذائية، وتطوير قطاع غذائي أكثر كفاءة واستدامة.