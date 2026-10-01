أمام محمد بن راشد.. 15مفتشاً قضائياً في دبي يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وبحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، أدى خمسة عشر مفتشاً قضائياً في دبي اليمين القانونية، اليوم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص، واحترام القوانين والتشريعات النافذة.

وهنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المفتشين الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، ومؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به التفتيش القضائي في دعم كفاءة المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة وسيادة القانون.

كما أكد سموه أن تطوير العمل القضائي ركيزة أساسية في مسيرة دبي نحو المستقبل، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في كفاءة العمل القضائي وسرعة وفاعلية إنفاذ العدالة.

من جانبهم، أعرب المفتشون القضائيون عن اعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص، والعمل وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وأداء رسالتهم على الوجه الأمثل.

حضر أداء اليمين القانونية معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي رئيس المحاكم للشؤون الإدارية بالإنابة، وسعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس محكمة التمييز رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي.