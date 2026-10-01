مجلس القيادات العليا لشرطة دبي يبحث كفاءة إدارة الموارد

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والتقارير المرتبطة بالأداء المؤسسي والمالي، ومتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع الاستراتيجية، بما يعزز كفاءة العمل، ويدعم تحقيق المستهدفات، وفق أفضل الممارسات الحكومية. واطلع معالي الفريق عبدالله المري والحضور على عرض الأداء المالي للإدارة العامة للمالية للنصف الأول من العام الجاري، والذي تناول أبرز النتائج المالية، ومستويات كفاءة الإنفاق، إلى جانب مستجدات تنفيذ المشاريع الإنشائية، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشاريع 77 % حتى شهر سبتمبر من عام 2026.
كما اطلع الحضور على تقرير الأداء المالي للإدارة العامة للدعم اللوجستي للنصف الأول من العام الجاري، وما تضمنه من نتائج ومؤشرات مرتبطة بكفاءة إدارة الموارد، ودعم الاحتياجات التشغيلية، بما يسهم في استدامة الأداء وتحقيق الأهداف المؤسسية. واستمع معالي القائد العام والحضور إلى تقرير حول التدقيق الداخلي، وناقشوا أبرز الموضوعات والنتائج ذات الصلة، حيث تم اعتماد خطة التدقيق الداخلي للعام 2027، بما يعزز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية، ويدعم كفاءة وفاعلية العمليات والإجراءات.
كما تم استعراض ملخص أداء المؤشرات الاستراتيجية للربع الثاني من عام 2026، ومناقشة النتائج المحققة ومستويات التقدم في تنفيذ المستهدفات، إلى جانب الوقوف على فرص التطوير والتحسين المستمر، بما يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.
وقال معاليه، إن تحقيق النتائج المتميزة لا يمثل غاية في حد ذاته، وإنما يتطلب العمل المستمر للمحافظة عليها وتطويرها واستدامتها، مؤكداً أن التميز في العمل الحكومي يرتكز على استشراف المستقبل، وكفاءة إدارة الموارد، والتطوير المستمر لمنظومة العمل، وتحويل التحديات إلى فرص تسهم في تحقيق المستهدفات.