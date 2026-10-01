فلاي دبي تعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل

أعلنت فلاي دبي، في أعقاب الحادث الذي وقع على متن الرحلة FZ1073 أمس، تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها مؤقتاً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.

وقالت الناقلة، في تصريح منسوب إلى متحدث باسمها، إن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمال التحقيق والتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادث.

وأكدت فلاي دبي أن سلامة المسافرين وأفراد أطقمها وسلامة عملياتها تظل على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التزامها الكامل بدعم التحقيق الجاري والحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في جميع عملياتها عبر شبكة وجهاتها.

وأضافت أنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية ومشغلي المطارات، وستراجع قرار تعليق الرحلات مع توفر المزيد من المعلومات.

وأعربت الناقلة عن اعتذارها للمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم نتيجة التعليق، مؤكدة العمل على توفير الدعم اللازم وترتيب خيارات سفر بديلة حيثما أمكن.