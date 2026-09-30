محمد بن راشد للجيل الجديد: اجعلوا نظركم للسماء وجذوركم في الأرض وطموحاتكم تحلّق في الفضاء

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى الجيل الجديد، ضمن كتابه «الرسائل»، الجزء الثاني من «علّمتني الحياة» قائلاً :

رسالة إلى الجيل الذي سيقود التغيير .. إلى الجيل الذي سيكتب التاريخ الجديد للمستقبل .. أهديكم هذه الرسالة.

وأكد سموه تفاؤله بجيل يملك أدوات أكثر وطاقات أكبر وقدرات أعظم، داعياً الشباب إلى البناء على الماضي والتمسك بقيم الآباء وأخلاقهم ومبادئهم، في عالم تتسارع فيه التحولات وتُقاس تغيّراته بالأيام.

واختتم سموه رسالته: «أبنائي وأحفادي .. نرى في عيونكم عالماً جديداً، ونرى في أحلامكم نهضة كبرى، ونرى أوطاننا على أكتافكم تصل إلى قمم جديدة. اجعلوا نظركم للسماء، وجذوركم في الأرض، وطموحاتكم تحلّق في الفضاء. حفظكم الله ووفقكم ورعاكم».