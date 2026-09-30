ترخيص سائقي المركبات الخفيفة في دبي بالذكاء الاصطناعي

طبقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجيل الجديد من نظام فحص الساحة الذكي «Smart Test System - STS»، الذي يمثّل نقلة نوعية في آلية تنفيذ اختبارات الساحة لفئة المركبات الخفيفة، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتحليل البيانات المتقدمة.

ويهدف النظام إلى تعزيز دقة وحيادية التقييم، ورفع مستويات الشفافية والعدالة، وتحسين تجربة المتعاملين، إضافة إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال رصد السلوكيات والممارسات المرتبطة بالسلامة أثناء الاختبار، والتدخّل الوقائي عند رصد مخاطر محتملة.

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «يمثّل تطوير الجيل الجديد من نظام فحص الساحة الذكي خطوة متقدمة في مسيرة التحوّل الذكي التي تنتهجها الهيئة لتطوير خدمات ترخيص السائقين، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في عمليات الفحص والتقييم.

ويهدف النظام إلى ضمان تقييم أداء المتدربين وِفق معايير موحدة ودقيقة، بعيداً عن التفاوت في التقييم، بما يعزّز ثقة المتعاملين في نتائج الاختبارات ويضمن حصولهم على تجربة أكثر شفافية ووضوحاً».

وأضاف الأكرف: «لا يقتصر النظام على أتمتة عملية احتساب النتائج، وإنما يوفّر منظومة متكاملة لمراقبة وتحليل أداء المتدرب أثناء تنفيذ مختلف المناورات، وإظهار الأخطاء المسجلة بصورة مرئية وواضحة، بما يتيح للمتعامل فهم أسباب النتيجة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين.

كما تعزّز تقنيات السلامة الذكية المستخدمة في النظام حماية المتدربين أثناء الاختبار، من خلال أنظمة منع الاصطدام والكبح الطارئ الوقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الحد من احتمالية وقوع الحوادث أثناء الاختبار، وتحويل عملية الفحص إلى بيئة أكثر أماناً وتحكّماً، مع التركيز على الوقاية من المخاطر قبل تطورها إلى حوادث».