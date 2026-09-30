ضاحي خلفان يتسلم نسخة من رسالة ماجستير

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الملازم أول عبدالله موسى محمد الرئيسي، من مركز شرطة بر دبي، نسخة من رسالة ماجستير حول دور الإنتربول في مكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي.

تهدف الدراسة إلى بيان دور تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنظمة الإنتربول في مكافحة الجرائم الحديثة، من خلال استعراض ماهية هذه التقنيات ونشأة الإنتربول ومهامه في إنفاذ القانون.

كما توضح مبررات توجه الإنتربول لمواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، وحدود العلاقة بين دولة الإمارات والمنظمة في هذا المجال، واستخداماته للوسائل الحديثة.

كما تبرز الدراسة أهمية التعاون الدولي في ظل تطور الجريمة المنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، باعتبار الإمارات عضواً فاعلاً في الإنتربول.