شرطة دبي تبحث جاهزيتها لبرنامج دبي للتميز الحكومي

ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، اجتماعاً لبحث جاهزية شرطة دبي للمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي 2026، بحضور اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من كبار الضباط ورؤساء فرق المعايير.

واطّلع خلال الاجتماع على خطة المشاركة والاستعدادات الجارية، ومستوى جاهزية فرق العمل، وآليات استيفاء متطلبات ومعايير التميز، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة وخطط تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واستمع إلى شرح مفصّل حول محاور الخطة ومنهجية العمل المعتمدة، وأدوار فرق المعايير ومسؤولياتها، ومؤشرات قياس الأداء والنتائج، والجدول الزمني لتنفيذ المتطلبات.

فضلاً عن أبرز المبادرات والممارسات المؤسسية التي تعكس تطور منظومة العمل في شرطة دبي، والجهود المبذولة لضمان أعلى مستويات الجاهزية.

وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل أن التميز في شرطة دبي يمثل نهجاً مؤسسياً مستداماً وثقافة عمل راسخة، تقوم على التطوير المستمر، واستشراف المستقبل، والابتكار في تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب تطلعات حكومة دبي إلى ترسيخ نموذج حكومي عالمي يتسم بالكفاءة والمرونة والقدرة على تحقيق نتائج نوعية ومستدامة.

وقال: «إن المشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي تمثل فرصة مهمة لقياس مدى تطور منظومة العمل المؤسسي، والبناء على ما حققته شرطة دبي من إنجازات، وتحديد فرص التطوير والتحسين، وصولاً إلى مستويات أكثر تقدماً من الأداء والريادة».